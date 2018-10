En fråga han bör ta tag i direkt

Ny vecka att summera och nya spelare att hylla. Ni känner till rutinerna och det finns ingen anledningen att hålla er på sträckbänken längre.

Veckans lag #3

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå

Stod i båda Luleås segermatcher under veckan och släppte bara en puck förbi sig. Höll nollan mot Färjestad i torsdags och var i gammalt gott 2015-års slag när han stod för den ena klassräddningen efter den andra mot Djurgården i lördags. Lassinanttis spel har varit fullkomligt lysande.

Bubblare: Oscar Alsenfelt Malmö

Backar:

Jens Olsson Malmö

Malmö har för tillfället mängder med backskador, fyra ordinarie till antalet, och några får nu slita hårdare än andra. Jens Olsson har visat att han vid 33 års ålder spelar sin livs bästa hockey och utöver sin fina skridskoåkningen sprider han ett stort lugn omkring sig.

En av Malmös viktigaste spelare.

Lukas Bengtsson Linköping

Den offensivt skicklige backen har haft svårt att få poängutdelning trots ett fint spel. I torsdags stod han för fyra assist och har varit en stark bidragande kraft till Linköpings övertygande start.

Att se Bengtsson spela hockey är stundtals en fröjd för ögat.

Bubblare: Jesper Sellgren Luleå, Carl Johan Lerby Malmö

Forwards:

Jack Connolly Luleå

Breddvärvning och tilltänkt tredjecenter som just nu spelar sin bästa hockey.

Har varit Luleås genomgående mest framträdande spelare och den gångna veckan var ingen skillnad.

Ser rappare ut i skridskoåkningen vilket i sin tur gör att han kan få mer utrymme för sitt fina spelsinne.

Fredrik Händemark Malmö

Kapten och den som verkligen driver ett lag som spelar hårt och uppofffande för varandra. Händemarks start på säsongen är mycket bättre i år än i fjol och på sättet han visar vägen med hårt jobb smittar av sig.

Mot Frölunda i tisdags var det kaptenernas kamp när han gång efter annan ställdes mot Joel Lundqvist.

Ser att Händemark sitter på ett utgående kontrakt vilket med nuvarande spel satt honom i en fin förhandlingsposition.

Jacob Olofsson Timrå

Nykomlingens bästa kedja under den gågna veckan har varit den med Filip Hållander, Henrik Törnqvist och Jacob Olofsson. De har tillsammans stått för åtta poäng varav Olofsson svarat för tre av dessa.

Förväntningarna och förhoppningarna var högt ställda på Olofsson inför säsongen och det känns som om han hittat rätt i SHL långt mycket snabbare än jag kunnat tro. Hans spelsinne är av högsta snitt och nu hoppas jag att Timråcoachen Fredrik Andersson ger Olofssons kedja fler starter (tekningar) i offensiv zon.

Bubblare: Filip Hållander Timrå, Broc Little Linköping, Daniel Brodin Djurgården

Coach:

Peter Andersson Malmö (2)

Tog sex av nio poäng under veckan trots mängder med skador. Mot Frölunda i tisdags stod man i grunden för en riktigt bra match där framförallt första perioden var säsongens bästa. Mot Rögle och Örebro var man väldigt stabila och trygga i sitt spel med sylvassa och snabba spelvändningar.

Peter Andersson och hans tränarkollegor har fått fart på det här laget.

Veckans… Debutant

Frölundas Lucas Raymond gjorde sin SHL debut i torsdags borta mot Växjö. Raymond är en supertalang och blev den första spelare född 2002 att spela SHL- hockey.

Veckans… Nollor

Färjestad Marcus Svensson höll sin första nolla för säsongen mot Linköping i lördags medan Jonas Gustavsson höll sin andra nollan mot Brynäs i tisdags. Luleås Joel Lassinantti höll nollan mot Färjestad i torsdags medan Viktor Fasth gjorde detsamma mot Frölunda.

Veckans… Junior

Timrås Jacob Olofsson har visat klass och varit Timrås bästa spelare vid sidan av jämnåriga Filip Hållander och varit en stor del till att Timrå överraskat inledningsvis.

Veckans… Supporter?

En vanlig hockey-tisdag!! Tagga dina hockey vänner! Gilla Goilarn för fler klipp! Gepostet von Goilarn am Sonntag, 30. September 2018

Veckans… Bänkning

Rögles tilltänkta spetsvärvning Christian Thomas inledde derbyt mot Malmö svagt och blev nästan omgående bortplockad från powerplay innan han helt saknades i den tredje perioden precis som han gjorde mot HV i lördags.

Säkerligen ”skadad” men jag ser det som ett ”wake up call” från Cam Abbott och när eller om Thomas är tillbaka i laget är det upp till bevis.

Veckans… Tack och hej

Brynäs kickade sportchefen Stefan Bengtzén som satt på ett utgående kontrakt efter fem år i föreningen. Truppen är som jag tidigare varit inne på felbalanserad med en på pappret bra backsida men tveksam forwardsuppsättning.

Nu gäller det att hitta en identitet för detta Brynäslag som jag inte har en blekaste aning om hur man vill spela.

Det är för tillfället en frågan som tillförordnade sportchefen Andras Dackell bör sätta sig in i direkt.

Veckans… Mest korkade

Vem får för sig att tända på någon form av en bengal inne i en hockeyhall?

Jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda för att beskriva den personens enorma dumhet.

Veckans… Kris

Det här är på riktigt. Rögle är ett lag i kris.

En poäng på sex matcher och två ”hedersamma” uddamålsförluster under veckan. Jag ser så många oroliga och nervösa spelare, få ledare i laget och många som spelar för att inte göra misstag.

Passningsspelet är stundtals under all kritik och ingen, absolut ingen kan komma och säga till mig att många av de här spelarna plötlsigt gått och blivit så dåliga.

Det handlar såklart om den mentala utmaningen och konsten att nu kunna börja om helt och hållet. Som spelare behöver man stöd, lugn och trygghet för att hitta nycklarna. Skrik, skäll och hot är kontraproduktivt och löser aldrig ett lags mentala barriärer.

Veckans… Revansch

Frölundas Johan Gustafsson har fått en del kritik genom åren i Göteborg men har nu visat upp ett förstklassigt spel. Två insläppta mål på 51 skott under veckans matcher är starka siffror och utan tvekan ett långt finger i mitten på handen till alla kritiker.

Veckans… Sopgummor

Domarna är inga sopgummor 😂 Gepostet von C More Hockey am Montag, 8. Oktober 2018

Veckans… Hur tänkte vi här?

Brynäs har efter lördagens match mot Skellefteå tolv (!) dagar till nästa match.

Ehhh va? Och det är inte ens ett landslagsuppehåll

Veckans… Mest överladdade

Veckans… Finaste

Oavsett hur mycket Rögle och Malmö än må tycka illa om varandra var Rögles supporterförening Angel Island Armys hyllning till Oliver Mattson väldigt rörande och fin.

Respekt!

EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN.

Inför kvällens nedsläpp i derbyt valde vi att hedra Oliver Mattsson 💚 pic.twitter.com/NbDcN8KSg5 — Angel Island Army (@AngelIslandArmy) October 4, 2018

Veckans… Roadlaker

Det är inte bara Sam som har ont av att Växjös offensiv är lite missriktad för tillfället. 🎥 C More #shl #rlgifs #vaxjolakers pic.twitter.com/3tl88HzEts — RoadLaker (@RoadLaker) October 4, 2018

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

