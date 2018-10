Hackkyckling ger svar på tal

Äntligen var det så en tisdagsmatch att vila ögonen på.

Malmö mot Frölunda. Mycket prestige och en härlig match mellan två riktigt bra lag.

Efter att Malmö slog ut Frölunda redan i kvartsfinalen i fjol lär det varit ett laddat gäng som satte sig på bussen i Göteborg.

Malmö står återigen för en bra insats och nog blir det här laget att räkna med trots allt och skåningarnas första period var precis lika bra som jag sett laget spela under inledningen av säsongen.

Jag tycker att man är duktiga på att hitta spel upp i mitten i egen zon och är långt mer kreativa med puck än vad jag trodde man skulle vara inför säsongen.

Förlusten har man till stor del sig själv att skylla på grund av bristande disciplin med aningen för många utvisningar.

För Frölundas del, som jag anser blandat och gett under inledningen, var det här den bästa matchen man gjort över sextio minuter. Framförallt den andra halvan av matchen och stora delar av tredje var man det hårt arbetande och aggressiva lag som man aviserat att man ska vara.

Trots att man ledde med 2-1 i mitten av tredje perioden vågade man kliva upp högt i banan och som vi ser på bilden ovan var även backarna högt upp i banan och stängde ned Malmös fart och i förlängning deras framgångsrika presspel. Det gjorde att Malmö inte fick upp farten i spelet i den utsträckning man lär ha önskat.

Jag gillade det intensiva och stundtals gringa spelet.

Men tycker det är på tok för mycket gnäll och tjafs med domarna vid olika typer av beslut.

Släpp pucken snabbare och behåll intensiteten i en ännu större utsträckning.

Jag har förstått att Frölundafansen har haft Johan Gustafsson som en form av hackkyckling och att han under sin tid i Frölunda fått en del kritik.

Såklart för tidigt att dra några slutsatser men Gustafsson har storspelat under sina två matcher och endast släppt in två mål på dessa matcher.

Visst att Frölunda hade mycket istid i powerplay. Men matchningen av förstakedjan med Patrik Carlsson, Joel Lundqvist och Ryan Lasch är ohållbar över tid.

Idag matchades samtliga i kedjan över 23 minuter.

Såklart, Frölunda saknade betydande spelare men det är i värsta laget.

Bäst på plan var annars Jonathan Sigalet som jag tycker inlett säsongen på ett väldigt bra sätt. Frölundas enklare och rakare spel passar den defensivt skicklige kanadensaren.

Hos Malmö blir jag väldigt glad när jag ser Emil Sylvegård som jag tycker visat att han är mer än ”bara” en fysisk spelare.

På torsdag reser Malmö till Ängelholm för mötet med Rögle.

Det ser vi fram emot.

Tack för att ni tog er tid

Sanny