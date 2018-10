Är väl bara att fördöma skiten?

Ytterligare en hockeyvecka har passerat och även om mycket fokus har legat på vad som skett utanför isen har det spelats tolv matcher och där finns det massvis med spännande saker att belysa när jag presenterar veckans hetaste lista.

Veckans lag # 2

Målvakt:

Cristopher Nihlstorp Malmö

Stod för en lysande insats mot HV71 i torsdags och svarade där för 36 räddningar varav flera var högklassiga.

Faktum är att HV var nöjda sett till hur man spelade och de chanser som skapades men en strålande Nihlstorp grusade möjligheterna till vinst. Nihlstorp ser ut att vara i gammalt gott slag igen.

Bubblare: Niklas Svedberg Timrå

Backar:

Kristofer Berglund HV71

Fick det delikata jobbet att neutralisera Oscar Möller och Joakim Lindström tillsammans med backkollegan Didrik Strömberg i lördagens match mot Skellefteå. Under de två första perioderna var det ett lyckat drag och Berglund stod utöver en storstilad defensiv insats även för ett mål på friläge. Efter att ha missat stora delar av fjolåret till följd av en axeloperation har Berglund visat klass under säsongsinledning och varit HV’s bäste back.



Niklas Arell Malmö

Arell hade stora förväntningar på sig i fjol men det tog ett tag innan han hittade flytet i sitt spel och anpassade sig till Malmös sätt att spela. Var riktigt bra i slutspelet och det känns som om han fortsatt på den nivån. En av många stabila pjäser i ett Malmö som överraskat på mig.

Bubblare: Kristian Näkyvä Örebro, Olle Alsing Djurgården

Forwards:

Aaron Palushaj Örebro

Värvad som för att göra skillnad och ge offensiv spets. Både kvitterade och avgjorde mot Linköping i torsdags och var även den som slog in den avgörande straffen mot Växjö i lördags. Palushaj har hittils levt upp till hypen och är den avgörande spelaren som Örebro förväntade sig.

Jacob Josefsson Djurgården (2)

Leder seriens bästa kedja med Daniel Brodin och Jakob Lilja som för tillfället dominera SHL. Josefsons spel över hela isen är felfritt och även utan hans offensiva utdelning (fyra poäng på två matcher) hade Josefson tagit sig in i Veckans lag. Så dominant är han.

Oscar Möller Skellefteå

Skellefteåstjärnan har inlett serien starkt och den gångna veckan var stundtals dominant. Mot Luleå i torsdags gjorde Möller i stort sett vad han ville och dominerade isen under stora delar av matchen. Precis som sitt lag vara Möller blekare inlednings mot HV71 i lördags men låg i högsta grad bakom upphämtningen med sitt spel och 1-2 reducering.

Bubblare: Marcus Weinstock Örebro, Jakob Lilja Djurgården, Daniel Brodin Djurgården

Coach:



Peter Andersson Malmö

Fem av sex poäng under veckans två tuffa matcher (HV borta och Djurgården hemma) är ett starkt facit för ett lag jag tippade långt ned i tabellen. Än så länge finns det inget, absolut ingenting som tyder på att Malmö blir ett bottenlag.

Peter pratar om hjärta, laganda och krigare och har fått ett lag, med betoning på lag, som jobbar stenhårt för varandra.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Malmös Christopher Nihlstorp och Timrås Niklas Svedberg höll båda nollan under veckan. Svedberg har snabbt visat sin betydelse för Timrå medan Nihlstorp kommit tillbaka starkt efter fjolårets säsong som avslutades tidigt till följd av en höftoperation.

Veckans… Junior

Djurgårdens Emil Bemström har klivit in i SHL och snabbt visat sin klass. Två nya mål under veckan och totalt fem stycken på lika många matcher att jämföra med en undanskymd roll i Leksand i fjol och åtta gjorda mål.

På tal om Leksand. Jag undrar vad de tänker när de ser Bemström, Olle Alsing och Pontus Norén vara lysande i sina respektive lag så här långt.

Varför går de så bra i sina nya klubbar och inte i Leksand kan vara värt att fundera på.

Men det är en annan sak.

Veckans… Passning

Växjös supertalang Dominik Bokk stod för en lysande framspelning till Pontus Holmbergs första SHL mål i karriären.

Se och njut.

Veckans… Hyllning

Skellefteå tackade på ett värdigt sätt av trotjänaren Pontus Petterström som inför säsongen la skridskorna på hyllan efter tolv säsonger i Skellefteå.

Supporterklubben North Power instiftade Pontus Petterström Trophy som ska tilldelas den spelare som är ”ett föredöme för sina lagkamrater, sätter laget framför sig själv i alla lägen och visar offervilja och ett stort klubbhjärta.”

Den första vinnaren? Pontus Petterström såklart.

Veckans… Doldis

Skellefteås Andreas Wingerli har tagit enorma kliv och har varit en av de stora överraskningarna så här långt. I tredje perioden och underläge 0-2 placerades Wingerli mellan Joakim Lindström och Oscar Möller och fick fart på laget.

Veckans… Effektivaste

Linköpingsjunioren Johan Södergran fortsätter och leverera och jobbar med en sanslös effektivitet. Två skott på mål den gångna veckan varav ett gick i mål. Södergran har gjort fyra mål under de fem matcher han spelat vilket är ett fint facit. Totalt har han skjutit sex skott på mål vilket gett en effektivitet på nästan 67%.

Veckans… Mål

Frölundas Tim Söderlund stod för sina två första mål för säsongen och det var inga dåliga sådana. Det behövde både Tim och Frölunda som blandat och gett under säsongsinledningen.

Veckans… Prestationer

Det vimlar av toppmålvakter i SHL just nu vilket vi om inte annat sett under den gångna veckan. Linköpings Jonas Gustavsson var återigen vass precis som Niklas Svedberg var mot Färjestad där Marcus Svensson återigen stod för en förstklassig insats i ett annars blekt Färjestad. Christian Engstrand gjorde en fenomenal match och var anledningen att Mora vann mot Brynäs medan Oscar Alsenfelt var anledningen att Malmö gjorde detsamma mot Djurgården i lördags.

Malmö förresten. Snacka om två målvakter av högsta klass när man under inledningen av serien alternerar och hade lyxen att vila Christopher Nihlstorp som höll nollan mot HV71.

Veckans…. Mest självklara

Djurgården och Malmö möttes fyra gånger i fjol och samtliga matcher slutade 3-3 efter full tid. Behöver jag ens säga hur matchen i lördags slutade.

Veckans… Debatt

Det lär knappast ha undgått någon att det finns ett stort och utbrett missnöje mot SHL som mångt och mycket grundar sig i uppfattningen att de vill stänga ligan något som dock aldrig kommer att hända.

Den 23e november ska utredaren Ola Lundberg lämna in sitt förslag hur det svenska seriesystemet ska se ut. Fram till dess och hela vägen fram till sommaren när svenska ishockeyförbundet ska rösta igenom dessa beslut lär fler rasa.

Jag tror på fullaste allvar att det går att lösa med bättre kommunikation även om det lär ta tid.

Nummer ett. SHL måste visa att de inte har för avsikt att försvåra upp- och nedflyttning med licenskrav som är omöjliga för lagen underifrån att uppfylla och att den sportsliga prestationen och en välmående ekonomi ska vara avgörande och inte antalet stolar i arenan.

Veckans… Klyscha

Ni har väl hört den om små marginaler?

Om någon tycker det är petigt att justera klockan någon sekund hit eller dit vid avblåsning så kan ni ju visa den här sekvensen. Växjö fick inte godkänt på målet eftersom tiden var ute och förlorade sedan på straffar. 🎥 C More #shl #rlgifs #vaxjolakers #örebrohockey pic.twitter.com/GMGXkC6Oo0 — RoadLaker (@RoadLaker) September 30, 2018

Veckans… Mest ogenomtänkta

Malmös Marcus Sylvegård stängdes av i två matcher efter att ha skrikit ”jävla horunge” till en Djurgårdsspelare.

Sportchefen Patrik Sylvegård svarade med att det var oacceptabelt men sa också att det samtidigt sägs mycket värre saker på isen. ”Om jag säger ”bögjävel” till dig på isen, då skrattar man ju bort det”

Jaha. Men då så.

Är väl bara fördöma skiten rakt av och inte linda in det i massa om och men och hit och dit och se till att det aldrig sägs igen?

Och gud ska veta att jag sagt en del fula saker på isen under min karriär men det är dags att på allvar lyfta den här frågan och Patrik Sylvegårds kommentar hade kunnat sagts av många inom hockeyfamiljen som tycker en sån här diskussion är löjlig.

Jag vill inte höra sånt här skit från läktarplats och då förväntar jag mig inte att spelare åker runt och skriker bögjävel, horunge eller vem eller vilka som har legat med någons mamma.

Bort, bort, bort.

Jag vill ha känslor på isen ingen tvekan om det men det här går bort.

Sen undrar vi varför det inte vågat kliva fram en spelare som är öppet homosexuell inom hockeyn.

1+1 är inte så svårt ibland.

Jag undrar på riktigt vad folk som inte är så intresserade av hockey sett för bild av vår sport den senaste veckan.

De lär skratta åt oss i den jävla sandlåda vi sitter i.

Det är värt att tänka på när hockeyn försöker locka en bredare publik.

Skärpning nu hockeyn!

Veckans… Roadlaker

Jens Olssons akilleshäl kom fram på ett lite oväntat sätt i intervjun efter matchen.#rlgifs #twittpuck pic.twitter.com/myslpTn22K — RoadLaker (@RoadLaker) September 30, 2018

Veckans… Snyggaste

Såg ni Christian Engstrand räddning mot Brynäs i lördags?

Om inte. Kolla ca 1.55 in i klippet



* * * * * * * * * * * * *

