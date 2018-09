Eventuella drömförstärkningar?

Med bara en vecka kvar till NHL premiären börjar så sakteliga NHL trupperna att formas och igår fick ytterligare några svenska spelare beskedet att de får börja med spel i farmarligan.

Det kan eventuellt betyda drömförstärkningar för några SHL lag.

Jag måste imponeras av envisheten och drivet som tidigare Brynässtjärnan Anton Rödin har visat upp. Jag vet inte för vilken gång i ordningen han försökt att slå sig in i NHL och nu senast med Anaheim.

Han är nu uppsatt på waivers vilket betyder att de andra 30 NHL lagen har 24 timmar att plocka upp honom. Den chansen är nog rätt minimal.

Kan det betyda att Rödin faktiskt vänder hem till SHL redan nu?

En sak känns säkert.

Jag tror inte Rödin vid 27 års ålder är beredd att ”harva” i farmarligan, en resa han tidigare gjort ett par svängar.

I fjol spelade Rödin i schweiziska Davos och det är såklart inte omöjligt att han vänder tillbaka dit. Samtidigt sitter Davos redan på fem importer och med reglerna kring importspelare säger att endast fyra av dessa får spela varje per match.

Nog hade det varit spännande om Rödin valde att komma hem och göra en omstart i sin karriär innan han eventuellt tar steget till KHL och de riktigt stora pengarna.

Om Brynäs lyckas presentera en intressant lösning ser jag det inte som helt otänkbart att han faktiskt spelar i SHL den här säsongen.

Med den kapaciteten han besitter snackar vi om en toppspelare i SHL och det skulle ge Brynäs en helt annan dimension i sitt spel.

Även Axel Jonsson Fjällby och Rasmus Sandin skickades ned till AHL.

Enligt hockey gudfader Bob McKenzie handlar det i Sandins fall om att Toronto ville se honom några matcher i AHL innan man tar ett beslut.

Sandin had a strong camp with the Leafs. TOR will see how he fares in AHL games before deciding where he will be assigned this season. AHL, SHL (SWE) or SSM (OHL), all three remain in play. https://t.co/zAe4cFRC7b

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 26, 2018