Oron för vad som kommer ske

Hur vet man när nog är nog och vem har ens mandat att säga ifrån?

Den och ytterligare några frågor bör besvaras innan en av SHL´s bästa spelare tillåts spela igen.

Det här är såklart ett känsligt och svårt ämne att diskutera och än mer att skriva om.

Men jag känner en oro helt baserat på mina egna erfarenheter.

När vet man om huvudet fått en smäll för mycket?

Den insikten är svår och en process som den drabbade personen själv måste landa i.

Jag kontaktas ibland av idrottare, både tjejer och killar, som drabbats av smällar mot huvudet.

Den mest frekventa frågan och oron är vad som kommer att ske vid nästa smäll och råd om man ska fortsätta och spela. Jag reserverar mig alltid från det sista eftersom jag själv under ett par månaders tid i samband med min hjärnskakning 2012 pratade med läkare, spelare och andra som fått smällar mot huvudet och minns jag bara blev förbannad när någon rekommenderade mig att sluta.

Jag var inte mogen att ta in det och någonstans lär det varit försvarsmekanismerna som kickade in. Jag minns hur förbannad jag kunde bli och mer eller mindre ifrågasätta personens kompetens och varför i helvete de kom med råd till mig och om det inte var bättre att lämna mig ifred.

Att sluta med något som jag älskade så mycket krävdes tid att bearbeta och även efter beslutet var taget fanns det en form av sorg och bitterhet som jag behövde hjälp att hantera.

Jag baserade mitt beslut på att jag inte ville riskera att må så dåligt igen om jag skulle få ytterligare en smäll mot huvudet och vad jag inte visste då var att jag än idag, nästan sex år senare, skulle ha problem.

Nu är vi vid ett läge där en av seriens bästa spelare Andreas Engqvist återigen tvingats vila efter en smäll.

En smäll som inte var speciellt hård och absolut inte ful utan mer en olyckshändelse.

På frågan hur Enqvist mått efter den här smällen svarar han till Hockeynews:

– Det har varit lite upp och ned. Man har känt av att någonting finns där. Vi får se de närmaste dagarna hur det känns och hoppas att det släpper.

Med andra ord.

Huvudet har återigen blivit påverkat utan att den för den delen behöver handla om en hjärnskakning.

Men det är likväl oroväckande för framförallt Andreas själv och såklart de runt omkring och hur pass stor påverkan smällan gav är onödigt att spekulera kring.

Jag tycker att Djurgården och dess lagläkare Bengt Gustafsson agerat väldigt proffesionellt de senaste dagarna framförallt när man valde att plocka av Engqvist direkt efter smällen i ett förebyggande syfte.

Problematiken kring Hjärnskakningar och smällar mot huvudet är att symptom nödvändigtvis inte behöver uppstå direkt.

Därför var det rätt beslut och ett viktigt sådant av lagledningen.

Man måste ställa sig frågan om Andreas Engqvist kommer tåla tuffare närkamper i framtiden?

Smällen senast var olycklig och kan säkerligen ske igen.

Vad händer om nästa tackling är ännu värre?

Hur mycket funderar Engqvist själv på detta under spelet och kan han slappna av helt och inte känna oro?

Alla frågor går självfallet inte att få svar på men de måste diskuteras igenom innan Djurgården och Andreas Engqvist själv väljer att ge klartecken till spel.

Jag känner en osäkerhet kring Andreas status men reserverar mig från att ge råd eller leka bror duktig.

Hur vet man ens när huvudet tagit en smäll för mycket?

Hade någon sagt åt mig innan smällen 2012 att jag vid nästa smäll skulle få men för livet hade jag aldrig kunnat ta in det eller ens förstått det.

När Djurgårdens läkare Bengt Gustafsson efter smällen mot Rögle i torsdags uttalade sig till Hockeysverige känner åtminstone jag att varningsklockorna ringer:

”Man ska veta helheten. Det kan vara en stress bara att spela i det här ljuset, det kan vara en stress att spela med ljudet, det kan vara en stress när det är mycket rörelser runt omkring. Det kan vara tillräckligt för hans hjärna att bearbeta det.”

För mig låter det som en hjärna som kanske inte ska utsättas för fler smällar just nu.

Tack för att ni tog er tid

Sanny