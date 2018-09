Premiären mot Timrå var svår att värdera men kanske storsegern mot HV71 gav en fingervisning medan kvällens match mot mästarna Växjö kan ge en klarare bild.

Är Linköping verkligen ett lag att räkna med i år?

För första gången på många år har Linköping gått in i en säsong med nästintill obefintliga förväntningar utifrån.

Trots att man på senare år inte direkt haft en lönebudget som varit på den övre halvan i SHL har förväntningarna om att vara ett topplag legat som en blöt filt över föreningen.

Det har man sluppit i år och det verkar man tillsynes må bra av.

Med nio gjorda- och två insläppta mål och två raka segrar har Linköping inlett säsongen på bästa tänkbara sätt ledda av en kedja med Adam Brocecki, Johan Södergran och Olle Lycksell (i den sistnämndas fall insisterar mitt bloggverktyg att byta ut Lycksell mot Lycksele).

Kedjan har hittills svarat för elva poäng och verkligen strålat av självförtroende, spelglädje och energi.

Vad som kanske är än mer noterbart är att tilltänkta mål- och poängkungen Broc Little ”endast” svarat för ett par passningspoäng och stjärnan Derek Roy inte spelat medan Andrew Gordon ansluter i början av oktober.

Dessutom har Jonas Gustavsson inlett förtroendeingivande och stod bland annat för en stark insats mot HV senaste och räddade 36 av de 37 skott han fick emot sig.

Nog ser det intressant ut.

MEN…

Jag är inte beredd att revidera min åsikt kring Linköping redan efter ett par omgångar men kan villigt erkänna att jag sett ett mer strukturerat defensivt lag än vad jag på förhand trodde och en större delaktighet från fler spelare sett till offensiven.

Det har överraskat rejält.

Kan man dessutom bli av med Patrick Mullen som fortfarande står under kontrakt, som man så sent som förra veckan hade hoppats kunna skeppa vidare till Mora, kan de ge utrymme till eventuella förstärkningar längre fram.

För nog gnuggar Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén händerna efter att ha sett juniorduon Södergran och Lycksell tillsammans under de första matcherna vilket i praktiken kan betyda att Linköping tappar dem under sex, sju matcher i samband med JVM.

Nu sätts man på prov från ett revanschsuget Växjö som förlorade sin premiär mot Timrå i torsdags. Jag tror knappast Växjö gjort någon större analys från den matchen bortsett från att man måste få upp farten genom mittzon och snabbare kontrollerade utgångar från egen zon.

Spelar Växjö med samma dominanta spel- och skottövertag som senast vinner man i grunden åtta av tio matcher.

Klockan 18:00 startar matchen mellan Växjö och Linköping. Dessförinnan kan ni se Malmö mot Färjestad och HV71 mot Luleå med start 15:15.

Klockan 14:30 kör vi igång på TV4 och Cmore när Hockeylördagen som vanligt bjuder på sju matcher.

Häng gärna med oss.

Tack för att ni tog er tid

Sanny