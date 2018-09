En stor förebild

Henrik Zetterberg, en av svensk hockeys största spelare genom tiderna, tvingas avsluta sin karriär på grund av en efterhängsen ryggskada.

Trist även om det inte på något sätt var direkt överraskande.

Zetterberg är en av svensk hockeys bästa genom tiderna och en av mina största förebilder.

Få spelare och människor har inspirerat mig under min hockeykarriär som Henrik Zetterberg.

Kanske lätt att säga när han varit en världsstjärna under de senaste 15 åren men faktum är att hans uppträdande var långt ifrån några som helst divalater.

Under den berömda lockout säsongen 2004-2005 när SHL invaderades av den ena storstjärnan efter den andra från NHL var den då 24 årige Zetterberg en av seriens bästa.

Vi spelade tillsammans i Timrå den säsongen och sättet han uppträdde, förberedde sig inför träning och match och la ned extra tid på detaljer på och utanför isen var en ögonöppnare för oss alla.

Zetterberg satte ribban hur man skulle vara i och kring träning och match.

Jag menar.

Om Zetterberg, lagets enskilt största stjärna, körde extra hur kunde vi andra ha ursäkter att inte göra detsamma?

Det var något jag tog med mig resten av karriären och försökte i min tur för vidare till mina framförallt yngre lagkamrater.

Också sättet som han tog sig tid för alla.

Ibland undrade jag nästan hur han orkade. Dels var det från ung till gammal i laget men också folk på stan som ville komma fram och prata.

Minns vi pratade en del samman om ungdomshockey och utveckling och den hets som redan då rådde kring barn och ungdomshockeyn.

Han berättade då något som jag tagit med mig och idag förmedlar till hockeyungdomar och dess ibland galna föräldrar än idag.

När Zetterberg var ung var han till växten rätt liten och han behövde då utveckla sin balans och att ligga steget före när han väl fick pucken. Som han sa. ”Om de fick tag i mig puttade de omkull mig”.

Med andra ord.

Han utvecklade då en talang som han bar med sig resten av livet.

För alla som sett honom spela hockey vet att det är just balansen och hur smart han är på isen som sticker ut.

Det kan vara värt att tänka på för ungdomar och föräldrar att talang går att utveckla.

Henrik Zetterberg var aldrig en superstjärna som ung och i samband med TV-pucken var han ingen spelare som stack ut.

Hans utveckling kom först några år senare och grunden till det var en ödmjuk inställning och massvis med träning.

Henrik Zetterberg har varit en fenomenal ambassadör för svensk hockey.

Alltid svarat på medias frågor i med- och motgång.

Alltid fört sig väl, aldrig några skandaler på eller utanför isen.

Alltid tagit sig tid för sin omgivning och ställt upp för Tre Kronor de gånger han varit frisk.

Och framförallt. Han var alltid som bäst i det stora matcherna.

Henrik Zetterberg är en av svensk hockeys största och bästa spelare genom tiderna.

Tack för showen Z:a.

Du är och förblir en förebild.

