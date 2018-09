Ingen annan spelare i SHL är i närheten av hans meriter.

Vart är vi på väg?

En klassiska fråga hämtad från TV-programmet På spåret.

Den passar väl in på Linköping som länge satsat mot toppen men inte riktigt räckt till för att bärga klubbens första SM-guld.

Med Tommy Jonsson som ny huvudtränare återstår att se vilken riktning man kommer att ta.

Placering: 10

Analys:

Det var under en period i mitten på 2000-talet som Linköping kändes som en föreningen där det handlade om en tidsfråga innan man skulle bärga sitt första guld.

Stjärnor värvades in på löpande band och var det inte Tony Mårtensson och Mattias Weinhandel som dominerade var det Jan Hlavak och Jaroslav Hlinka.

På backsidan var Magnus Johansson, modern tids bästa SHL-back, en gudanebanåad spelare som år efter år var en av Europas bästa backar. Man hade en tillsynes välmående ekonomi och kunde därför värva många bra spelare från andra klubbar i SHL och under en period betalade man ut bra löner och var säkerligen topp fyra sett till lönebudget.

Sedan dess har en del hänt.

Ekonomin har varit ansträngd och de senaste åren har man inte haft en lönebudget som motsvarat de interna eller externa förväntningarna. Ändå har det setts som ett misslyckande att åka ut i kvartsfinal.

Jag tycker man visat upp ett underhållande spel som utvecklat spelarna utan att för den delen bli framgångsrik.

När Dan Tagnes sa upp sig i våras satt man i en svår sits och fick sent sonder treängen på en tränarmarknad som var begränsad.

Både Johan Åkerman och erkänt skicklige Klas Östman är kvar i tränarstaben och utgör kontinuiteten medan Tommy Jonsson ska försöka sätta sin prägel på laget.

Jag har svårt att se att det ska bli bättre.

Truppen är svagare i år även om man värvat in Broc Little och Lukas Bengtsson som är två klassvärvningar.

Målvakter:

Ett i grunden bra målvaktspar även om Jonas Gustavsson inte var så bra som varken jag, Linköping eller han själv trott.

I sina bästa stunder en lysande målvakt men aningen ojämn.

Under slutspelet visade han dock klass och var fullkomligt briljant i matcherna mot HV71.

Bakom finns Jacob Johansson som jag tycker gjorde det bra i de 20 matcher han fick spela i.

Ett bra målvaktspar som jag förväntar mig kunna ta ytterligare steg i år.

Backar:

Fyra backar som på pappret känns riktigt bra i form av Chad Billins, Lukas Bengtsson, Eddie Larsson och Mattias Bäckman även om den sistnämndes status är osäker efter några svajiga år.

Hemma i Linköping igen borde rimligtvis Bäckman hitta tillbaka till det spel som gjorde honom framgångsrik mellan 2012 och 2015. Eddie Larsson är en av seriens mest underskattade spelare och hans status i gruppen är förstås stark med tanke på rollen som nyutnämnd kapten.

Bakom kvartetten finns Anton Karlsson, Adam Ginning och Almen Bibic som alla har möjlighet att utvecklas där framförallt Ginning är en stor talang som kommer spela JVM medan Bibic är en tuff spelare som mådde bra av att byta Rögle mot Linköping i fjol.

Backsidan är bra där framförallt Billins och Bengtsson sticker ut.

Forwards:

Är det något som Linköping kunnat stoltsera med genom åren har varit många offensivt skickliga spelare som huserat i toppen av poängligan.

Några av dessa har dock haft en tendens att försvinna i tighta och tuffa slutspelsmatcher på senare år.

Ser jag på truppen i år sticker Broc Little ut som en stjärnspelare och nu mer än någonsin behövs hans spets.

Little kan avgöra matcher helt på egen hand även om han kan vara osynlig i 59 minuter.

Jag upplevde att han blev mer av en lagspelare under tidigare tränaren Dan Tangnes ledning och tog ett större ansvar på isen. Men såklart. Little är inte nöjd att lämna isen poänglös och kan också visa det.

Meriterade Derek Roy gjorde en bra säsong i fjol och är en center av hög klass.

Kanske Roy, Little och Nick Sörensen får chansen tillsammans där det finns mycket mer att få ut av Sörensen förutsatt att han håller sig frisk vilket han haft problem med.

Från Växjö värvade man en överbliven Adam Brodecki och jag vill tro att det finns så mycket mer att få ut från den talangfulle stockholmaren än vad han fick i sin begränsade roll i Växjö. Nu ska tilläggas att han inte riktigt tog den chans han gavs i Växjö och således hamnade utanför laget.

Joe Whitney och James Wright är två osäkra kort där 169 cm långe Whitney för första gången testar på spel i Europa medan Wright värvas in från Barys Astana i KHL.

I Wright förväntar jag mig ingen poänggörare om än en gedigen center.

Andrew Gordon ansluter i början av oktober på grund av skatteskäl och av Gordon räknar jag med en laglojal spelare som gör sina 25, 30 poäng och framförallt en väldigt respekterad röst i omklädningsrummet.

Coach:

När Dan Tangnes sa upp sig var Tommy Jonsson ingen jag kom att tänka på som hans ersättare. Dels för att han nyligen tillträtt en tjänst som Utvecklingsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet men också för att han på relativt kort tid fått sparken från både Brynäs och Björklöven.

Prio ett för Jonsson är att strikta upp försvarsspelet något som jag var kritisk mot under hans sista tid i Brynäs 2015.

Jag är också spänd på vilken typ av hockey Linköping kommer att vilja spela i år.

Som sagt. Vart är vi på väg?

Stjärnan:

Broc Little (bilden) är såklart vass.

En av få forwards med spets.

Poängkung: Broc Little 49 poäng

MVP:

Förväntningarna på han som tidigare fått smaknamnet Monstret var stora inför säsongen i fjol.

Min känsla är att Jonas Gustavsson kommer att kunna bygga vidare där han avlutade i våras.

Man ska ha i åtanke att det var en stor omställning efter, att under åren i NHL aldrig haft rollen som förstemålvakt, och senast han stod fler matcher under en säsong än i fjol var 2011-2012.

Bästa nyförvärvet:

Ett av seriens bästa nyförvärv. Så bra och betydelsefull är Broc Little för Linköping.

Det behövs:

Målvakt- och backsidan ser bra ut medan forwardssidan har vissa hål och är extremt känslig för skador.

Ha då i åtanke att viktige rollspelaren Sebastian Karlsson missar inledningen av säsongen. Nog måste man värva ytterligare någon forward och helst då en som kan spela högt upp i laget.

Doldisen:

Kapten och doldis. Hur går det ens ihop?

Få utanför Linköping har nog förstått hur bra Eddie Larsson är.

Spelade skadad under slutspelet i fjol men var likväl en klippa.

Profilen:

Derek Roy har spelat respektabla 738 NHL matcher och svarat för 524 poäng.

Ingen annan spelare i SHL är i närheten av hans meriter.

Säsongen 2007-2008 slutade Roy på en 18e plats i NHL´s poängliga. På 20e plats den säsongen slutade självaste Mats Sundin.

Bara en sån sak.

Publiken:

Saab Arena är aningen för stor (8400 platser) för att skapa ett riktigt bra tryck.

Sittplatsen är oftast halvfull vilket drar ned helhetsintrycket.

* * * * * * * * * * * * * * * *

1-

2- Djurgården

3-

4-

5- HV71

6- Luleå

– – – – – – – – – – – – – – –

7-

8- Rögle

9- Brynäs

10- Linköping

– – – – – – – – – – – – – – –

11- Örebro

12-

– – – – – – – – – – – – – – –

13- Mora

14- Timrå

* * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny