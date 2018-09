Jag ser ingen röd tråd

Efter Brynäs tunga finalförlust 2017 var förväntningarna inför fjolårets säsong stora.

En portion bristande ödmjukhet inför uppgiften och en fel rekryterad tränare i form av Roger Melin så var säsongen mer eller mindre förstörd innan den ens hunnit börja.

Man återhämtade sig helt okej tog sig ändå till kvartsfinal och väl där var man faktiskt det enda lag som lyckads nypa en match mot Växjö.

Jag är osäker om det blir så mycket roligare i år.

Placering: 9

Analys:

Jag förstår mig inte riktigt på det här lagbygget och framförallt är jag osäker vilken typ av hockey Brynäs egentligen vill spela. Något som blev än tydligare när uppgifter från i måndags framkom att man tolv dagar innan premiären gör om i sitt spelsystem.

Det sammanfattar och stärker min bild av Brynäs som ett lag som inte helt bestämt i vilken riktning man ska gå.

Brynäs känns inte längre som ett spelande lag utan vill nog mer uppfattas som ett hårt arbetande lag och jag har svårt att se någon röd tråd vilket om inte annat fjolårets tränarhaveri tydliggjorde.

Spelar man tex på samma sätt i Brynäs juniorlag som man gör i representationslaget?

Jag har svårt att se Brynäs som ett lag på den övre halvan även om man sitter på en av seriens bästa backuppsättningar.

Det finns väldigt många frågetecken så till den grad att jag tror man går en tuff säsong till mötes.

Målvakter:

Drabbades av ett rejält avbräck när det stod klart att Joacim Erikssons skada han ådrog sig med Djurgården i fjol var långt mycket värre än man trodde. I Eriksson hade man annars en toppmålvakt även om han konkurrerades ut av Adam Reideborn i fjol.

David Rautio är stabil och gedigen men var nog tänkt att stå 20 matcher istället för runt 35 som det mycket väl kan komma att bli i år igen. När Eriksson skadades tvingades man agera och värvade då in Tomi Karhunen som åtminstone måste visa mig sin storhet innan jag hyllar värvningen.

När jag pratat runt med hockeyfolk som sett Karhunen tidigare får jag uppfattningen att det är en helt okej målvakt som ibland har en tendens att bli liten i målet.

Backar:

Den här uppsättningen är på pappret riktigt bra med stabila defensiva pjäser som Niclas Andersen, Lukas Kilström, Niclas Lundgren och Simon Bertilsson. Offensivt har man såklart Ryan Gunderson som år efter år är en av seriens bästa och mest pålitliga. Dessa fem backar är riktigt bra och det ska bli intressant att se hur istiden fördelas mellan dem. Jag tror knappast att en spelare som Niclas Andersen kommer hem och nöjer sig med att spela 17 minuter. Nu tillhör detta i och för sig de angenäma problemen men jag tror inte man räknade med att få behålla Simon Bertilsson ytterligare en säsong när man satte samman laget i våras.

Erik Norin är användbar i offensiven och kan säkert få istid i powerplay medan både Marcus Ersson och Henrik Larsson rimligtvis borde kunna ta steg i år där Larsson var en besvikelse i fjol efter flera fina år i Hockeyallsvenskan med Karlskoga.

Anledningen att jag placerar Brynäs så högt upp är att just backsidan är så pass bra.

Forwards:

Det är väl framförallt när man ser forwardssidan som man undrar varför i alla dagar man valt att kontraktera så många spelare för den tredje- eller till och med fjärdekedjan.

Tilltänkta stjärnan Danny Kristo har sett vilsen ut under försäongen och även om det är för tidigt att koppla på en motorsåg så känns han onekligen för svag för en toppkedja i SHL. Jag ställer mig frågande om hans hjärta och lungor är förberedde för tempot i SHL.

Robert Kousal är gedigen tvåvägscenter men kommer knappast ösa in poäng men likväl en väldigt stabil och pålitlig spelare som jag tror kommer göra nytta.

Joel Kellman har en mycket stor uppsida och en är en lysande värvning precis som Nicklas Danielsson vars säsong i fjol var hans bästa i karriären. Med en andraplats i den schweiziska poängligan ger en fingervisning om att offensiven kanske till och med blivit bättre på ålderns höst.

Men där bakom?

Jesper Boqvist tror jag stenhårt på som med sin fart och teknik kommer kunna sätta avtryck och sen krävs en uppryckning från Jesper Jensen som nästan halverade sin poängskörd i fjol mot säsongen före.

Joachim Rhodin är tillbaka i Brynäs efter sex år och har skaffat sig rutin och självförtroende efter ett par fina år i Karlskrona. Ser jag på laguppställningen finns det öppning i en av toppkedjorna för Rhodin.

Såklart ett avbräck att tvingas klara sig utan Jonathan Granström som även om han varit tredjecenter likväl hade stått för mycket av det jag tror Brynäs vill stå för

Min bestående känsla är att det är för många gnuggare så till den grad att jag undrar vad ska med alla till.

Brynäs har kortfattat en bred bredd men en väldigt smal spets.

Coach:

Det blev som sagt ett gigantiskt stort fiasko att gå från Thomas ”Bulan” Berglund till Roger Melin och den missen får man som förening ta på sig mer än att lägga skulden på Melin.

När sedan Tommy Sjödin kom in striktade han framförallt upp försvarsspelet som ingav trygghet men hålet var likväl för stort och den mentala pressen var därför inte att leka med.

Jag tycker Sjödin gjorde det bra men det var ingen självklarhet att han skulle få fortsätta.

Man valde istället att plocka in Magnus Sundqvist från Tingsryd som assisterande tränare tillsammans med Janne Larsson. Nu är Sjödin huvudansvarig från start och den som ska sätta lagets spel.

Brynäs mådde bra av tydliga ramar under ”Bulans” ledning och någonstans där måste Sjödin sätta ribban också.

Stjärnan:

Den så elegante Ryan Gunderson är seriens bästa back och ovärdelig för Brynäs trots att man redan sitter på en bra backuppsättning. Hans förmåga att lösa situationer i egen zon och hans offensiva kunskap placerar honom år efter år i toppen bland seriens backar.

Poängkung: Nicklas Danielsson 42 poäng

MVP:

Att vara den mest värdefulla behöver inte alltid mätas i poäng utan det finns andra attribut som är nog så viktiga.

Ser jag runt om i serien håller jag Jacob Blomqvist som en av seriens bästa kaptener.

Han står alltid upp för sitt lag oavsett vad vilket blev tydligt i fjol när man valde att sparka Roger Melin.

Blomqvist ryggade inte tillbaka eller gav svävande svar.

Han var rak och tydlig vilket jag själv vet minns kunde vara svårt i pressade situationer.

Stod dessutom för tolv mål från sin roll i tredjekedjan och i slutspelet 2017 när Brynäs förlorade i match sju mot HV71 var han den genomgående bästa spelare och hade förmodligen tilldelats Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare om Brynäs vunnit.

Bästa nyförvärvet:

Jag är inte det minsta orolig. Nicklas Danielsson har några väldigt bra år kvar och förutsatt att han och Joel Kellman hittar kemi, kanske med Jepser Boqvist, har man en förstakedja av hög klass.

Det behövs:

Bredden finns där men spetsen är alltför smal. Tydligt hur man lagt en rätt stor del av budgeten på backsidan som är riktigt stark. Någon forward för en toppkedja måste in eftersom jag dessutom är tveksam om Danny Kristo i grunden är en poängspelare i SHL:

Doldisen:

Jag har alltid gillat Niclas Lundgren som en stark och stabil defensiv back som sällan får några stora rubriker.

Publik:

När hallen är full är det i regel bra drag som när jag mötte Brynäs med Färjestad i semifinalen 2012. Herregud vilket tryck det var i arenan.

Jag har däremot jobbat som expert i både semi- och finaler utan att det för den delen varit något vidare tryck att skriva hem om.

Det tar emot att säga det. Men en tisdag i november så finns det ingen arena som är tystare än Gavlerinken i SHL.

1-

2- Djurgården

3-

4-

5- HV71

6- Luleå

7-

8- Rögle

9- Brynäs

10-

11- Örebro

12-

13- Mora

14- Timrå

Sanny