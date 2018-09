Inte helt såld när jag ser…

Fjolårssäsongen var fylld av skador så till den grad att HV71 som regerande svenska mästare aldrig riktigt fick någon kontinuitet och därmed inte ett lag som kunde hota i toppen av tabellen.

Efter att ha förlorat mot Linköping i åttondelsfinalen jagar man revansch och trots förlusten av Lawrance Pilut, seriens bästa back, har man byggt ett intressant lag som dock har ett stort frågetecken.

Placering: 5

Analys:

Jag skulle inte vilja påstå att fjolårssäsong var någon baksmälla från guldåret utan misslyckandet att inte ens gå till kvartsfinal kan till stor del tillskrivas skador.

Nu tror jag dock att ledningen gjort en djupare analys än så och det jag framförallt gillar när jag ser laget är backsidan som har en bra bredd även om det såklart är omöjligt att ersätta en spelare som Lawrence Pilut.

Jag är dock osäker på forwardssidan och saknar den där härliga ungdomliga entusiasmen som var en stor framgångsfaktor i samband med guldet 2017.

Målvakter:

Varken Felix Sandström eller Jonas Gunnarsson är ännu någon toppmålvakt även om Gunnarsson inte fått det erkännande han kanske förtjänar.

I Malmö 2015-2016 fick Gunnarsson kliv upp stort i skadade Oscars Alsenfelt frånvaro och förra säsongen spikade han också igen mot Frölunda i kvartsfinalen. Med andra ord i grunden är skicklig målvakt men ännu inte en etablerad toppmålvakt.

Felix Sandström såg jag för första gången i TV-pucken 2012 och som många andra unga målvakter benämndes han som Henrik Lundqvist arvtagare. Jag har också sett Sandström briljera i JVM så onekligen en fin talang.

Men i SHL, nej där har han ännu inte levt ut sin fulla potential.

En sak man lätt glömmer. Sandström är 21 år och har tid och framförallt talangen att bli en NHL-målvakt.

Jag är också övertygad att flytten till Jönköping kommer vara bra och samarbetet med skicklige målvaktstränaren William Rahm kommer vara utvecklande både på och utanför isen.

HV71 är välutrustade på målvaktssidan utan att ha en given etta.

Backar:

Det såg länge rätt ihåligt ut innan man sent värvade in guldhjälten från 2017 tillika den finska OS-backen Mikko Lehtonen och Malmös offensivt begåvade Nils Andersson.

Man sitter nu på en av seriens bästa backuppsättningar och framförallt har man en större bredd i år än i fjol.

Viktigt att få tillbaka underskattade Kristofer Berglund som begränsades till elva matcher i fjol. Hans betydelse ska inte underskattas och hans frånvaro var märkbar.

Christoffer Persson står för stabilitet precis som jag tror att både Martin Fehérváry och framförallt Didrik Strömberg kommer att göra. Strömberg var Timrås bästa back i fjol och en spelare som är beredda att offra allt för att hans lag ska bli framgångsrikt.

Forwards:

Bortsett från David Gustafsson är det få unga spelare som är redo att sätta avtryck utan här handlar det mer om att man förlitar sig på rutin.

Har man farten för att återigen vara det här laget med sylvassa spelvändningar och ett rörligt och frejdigt anfallsspel?

Nja. Jag är inte helt såld.

Joakim Andersson och Andreas Thuresson är två meriterade värvningar som passar in i beskrivningen ovan. Rutinerade spelare men kanske inte direkt några raketer på isen som i grunden känns som spelare som inte direkt harmonierar med HV’s DNA med fartfyllt spel.

En spelare som Simon Önerud är viktigt att få hem och med hans personlighet sätter han krav hur man ska träna och leva som en HV-spelare på samma sätt som Oscar Sundh gör.

Mattias Tedenby står för kreativitet och borde kunna göra uppemot 40-45 poäng med tanke på hur mycket han skapar.

Markus Ljungh är en briljant värvning och i min bok en av seriens bästa forwards. Jag ser en fortsatt fin och stegrande utvecklingskurva och här har man gjort ett klipp.

Sebastian Wännström har en enorm uppsida men haft stora problem med skador de senaste två åren. Håller han sig frisk så ger han just den fart jag till viss del saknar.

Kapten Martin Thörnberg går skadad för tillfälligt och förväntas vara borta en bit in under säsongen. Såklart ett avbräck för HV men framförallt för Martin själv som jagar revansch efter fjolårets elva mål på 45 matcher.

Coach:

Johan Lindbom (bilden) leder ett väl sammansvetsat team med Stephan ”Lillis” Lundh och Nicklas Rahm vid sin sida.

Utöver detta har man två sportchefer (Johan Hult och Johan Davidsson) och nyligen rekryterade man Pär Johansson från Frölunda som spelarutvecklare. Nu kommer Johansson i första hand fokusera på spelarutveckling på hockeygymnasiet men likväl ytterligare en resurs att ha omkring sig.

Lindbom har gjort det bra och skapat en miljö där spelarna trivs men likväl känner till den höga kravbilden.

Stjärnan:

I spelet kanske inte alltid Simon Önerud sticker ut och han har väl i grunden oftast fått sitt erkännande som en spelare ”som kommer till jobbet varje dag”.

När HV71 tog guld 2017 var Önerud löjligt dominant och fick också motta Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare.

Poängkung: Mattias Tedenby 43 poäng

MVP:

Jag är tämligen övertygad att Markus Ljungh tar vid på den nivå han avslutade säsongen i fjol med Djurgården.

Bästa nyförvärvet:

I skadade Martin Thörnbergs frånvaro kommer guldhjälten från 2017 Simon Önerud få en ännu större roll.

Det behövs:

Ska man vara ett stabilt topplag är min känsla att centersidan måste stärkas upp en aning. Med vetskapen hur Joakim Anderssons skadehistorik varit de senaste åren vore det att hoppas på för mycket om Andersson spelare uppemot 40 matcher. Eller är det dags för en spelare som Anton Bengtsson att steget fullt ut och ta rollen som andecenter bakom Markus Ljungh?

Doldisen:

I Didrik Strömberg har man hämtat in en stabil och pålitlig back som är redo för SHL.

Kommer inte göra många poäng men har en uppsida i defensiven och det fysiska spelet.

Kan säkerligen bli en publikfavorit.

Profilen:

Även om Robin Figren inte riktigt kommit upp i den nivå han höll 2013 och 2015 är han en härlig färgklick i SHL.

Bjuder gärna på sig själv i social medier och är inte rädd för att sticka ut.

Den dagen Figren slutar kommer han att jobba på ett eller annat sätt inom media.

Bara han inte snor mitt jobb.

Publik:

En av mina favoritarenor att spela i under min karriär.

Ofta mer eller mindre fullsatt och en klack som håller igång.

Jag vet. På sittplats klappar man med handklappar.

Men tro det eller ej.

Det skiter jag i.

