Seriens mest spännande lag

Rögle har på kort tid ändrat kurs sedan bröderna Cam och Chris Abbott klev in som tränare respektive sportchef och min känsla är att man har något riktigt bra på gång. Kanske redan i år.

Först slutspelet sedan 1994?

Det tar jag för givet.

Placering: 8

Analys:

Oj var spännande det här ska bli.

Jag är väldigt imponerad hur snabbt den här föreningen ändrat kurs och vilka positiva vindar det nu blåser. Noggrannheten i förberedelserna och proffsigheten är tydlig.

Fokus är på den individuella utvecklingen hos spelarna och som organisation har man gjort en nödvändig riktningsförändring signerat klubbdirektören Marcus Thuresson som där gjort ett förstklassigt jobb.

Utöver rekryteringen av bröderna Abbott har man även tillsatt Christoffer Malm i en roll som heltidsanställd scout.

Som sagt. Organisationen har tagit stora steg.

Nu har man på pappret fått ihop ett lag som jag tror kommer spela bra och framförallt en intensiv hockey med en hög kravställning varje dag. Några jag pratat med som sett träningarna under Cam Abbotts ledning vittnar om en intensitet av sällan skådat slag.

Man har blandat rutin med unga härliga talanger redo att göra avtryck.

Enda farhågan jag ser.

För första gången i SHL har man press på sig som ett lag man faktiskt förväntar sig något av, ja bortsett från att undvika kval.

Målvakter:

Två riktigt bra målvakter som kommer att kunna avlasta varandra där ingen är given på förhand som förstavalet.

Ville Kolppanens fjolår förstördes av en hjärnskakning som han ådrog sig under försäsongen men väl tillbaka i spel visade han att han är en bra SHL målvakt.

I samband med Kolppanens skada plockade man in rutinerade Justin Pogge som var bra om än aningen ojämn precis som försvaret framför sig.

Rögle sitter på ett av seriens bästa målvaktspar som kommer att kunna sporra varandra i kampen om istid.

Jag gillar att man satsat på två ”säkra kort” tillskillnad från många andra lag som kommer vara beroende av en målvakt.

Backar:

Här ligger min enda gnagande oro när jag ser på Rögles lag.

Backsidan håller inte för att vara ett lag på den övre halvan. Tyvärr.

Visst att försvarsspelet kommer byggas på delaktighet och intensitet från hela laget men spelare för spelare finns det för många frågetecken.

Craig Schira har sedan flytten från Luleå etablerat sig som en toppback.

Ben Youds blandar och ger medan Jesper Williamsson är stabil och en spelare jag tror kan ta stora steg i år.

Osäkerheten kring Rasmus Sandin är stor eftersom man ännu inte vet huruvida han spelar i Rögle eller Torontos organisation ännu.

Hoppas verkligen han stannar kvar i Rögle och utvecklas. Hans fina spelsinne och framförallt pontential vill man se på nära håll. Jag skulle sträcka mig så långt att detta är en spelare som gör skillnad.

Daniel Bertov och Alen Bibic är två karaktärer men jag saknar likväl någon back även om förhoppningen är att Kodie Curran kan ta rollen som en toppback efter en lysande säsong i den norska ligan i fjol.

Jag är aningen tveksam till om han klarar av tempot i SHL och det höga presspelet vilket gör Rögle sårbara på backsidan.

Forwards:

Jag gillar den här uppsättningen och framförallt jämnheten, potentialen och dess olikheter den besitter.

I grunden är det få forwards som på förhand verkligen sticker ut som stjärnor och knappast någon (bortsett från en skadad Mattias Sjögren) som jag rankar som seriens bästa.

Likväl är den intressant och ser man till vilka spelare som kan komma att ta stora steg finns det en uppsjö av offensiv spets.

Låt mig börja med Nils Höglander och Leon Bristedt som två ruggigt intressanta spelare som verkligen visat framfötterna under försäsongen.

Jo, jo jag vet.

Stor skillnad mellan just försäsongen och SHL.

Men de har ändå visat så pass mycket att jag tror Cam Abbott är redo att ge duon stort förtroende. Bristedts likhet med Linus Omark sträcker sig långt mycket längre än bara nummer 67. Storleken, balansen och tekniken är slående och här kan Rögle gjort ett fynd.

Olle Liss och Daniel Zaar är varandras motstsatser. Liss känns som om hans karriär på allvar tagit fart medan jag ställer mig desto mer tveksam till Zaars.

Jag såg för mycket ”duttande” med pucken och oansvarigt spel med densamma vilket gjorde honom överflödig hos Malmö i fjol.

Med ett utgående kontrakt efter säsongen blir det lite av ett vägskäl i Zaars karriär. Faktiskt.

Med andra ord. Upp till bevis!

Ted Brithén är en ständigt underskattad center och i år får han bättre uppbackning både på och utanför isen i än vad han hade i fjol.

Matt Anderson kommer studsa tillbaka och göra 30 poäng medan det dock finns frågetecken för prestigevärvningen Mattias Sjögrens status. I dagsläget vet ingen när det är möjligt för Sjögren att spela igen. Tyvärr.

Lucas Elvenes är en av seriens bästa juniorer som är redo att ta en roll i en toppkedja och stå för runt 30 poäng medan Christoffer Bengtssons fart och driv kommer sprida massvis med energi. Fjolåret som en stjärnspelare i Södertälje gjorde honom gott och efter själv ha sett en ung Bengtsson som junior i Färjestad kan jag gå i god för att talangen finns.

Jag gillar verkligen potentialen i den här uppsättningen besitter. Finns många spelare som under säsongen kommer att växa och göra avtryck.

Coach:

Den i sammanhanget färske Cam Abbott kom in och blåste liv i en förening och ett lag som låg golvade och faktiskt var uträknade så till den grad att man stundtals var hånade runtom i hockeysverige.

Numera känns allt strukturerat och professionellt att man kan undra om det ens är samma klubb.

Jag hör mycket positivt om Cam Abbott men också det motsatta vilket såklart är ofrånkomligt då han inte skyr några medel för att driva igenom sin sak.

I fjol bedrev han ”management by fear” men det var kanske precis det hela organisationen behövde.

Jag tror stenhårt på vägen som Rögle tagit med Cam Abbotts strukturerade och noggranna jobb.

Stjärnan:

Jag höjde knappast på ögonbrynen när Rögle värvade Craig Schira från Luleå i fjol.

Schira snittade näst mest istid i hela SHL (efter Marcus Högström) och stod för en riktigt bra säsong.

I år är Schira lagets nye kapten vilket tyder på hans status i laget.

MVP:

Såklart osäkert kring Mattias Sjögrens status.

Han betydelse och vinnarskalle är viktigt för ett lag som är redo att ta nästa steg.

Håller tummarna för ett tillfrisknande annars är Ted Brithén viktigt för laget och en spelare jag tror blommar ut ordentligt i år även om han tidigare varit bra.

Bästa nyförvärv:

Eftersom oklarheter finns kring ovan nämnda Sjögren kanske det vore fel att lyfta fram honom.

Jag trycker på värdet av bredden och därför är det få stjärnvärvningar som sticker ut.

I Matt Anderson vilar det en osäkerhet efter fjolårets skadefyldda säsong i Skellefteå.

Jag tror dock att det finns ett bra år kvar i tanken och de som varit i närheten av Anderson vittnar om hans proffsiga inställning.

Det i kombination med bröderna Abbotts ledarstil tror jag blir bra.

Det behövs:

Backar, backar, backar.

Hörde jag OS-backen Jonas Ahnelöv?

Doldisen:

Jag är svag för Leon Bristedt och tror att han med hans fart och teknik kan göra succé.

Den värvningen sammanfattar Rögle som seriens mest spännade lag.

Publik:

En väldigt engagerad och passionerad publik som törstar efter framgång.

Enögd?

Absolut.

Men långt ifrån seriens värsta.

Lindab Arena är en härlig och kompakt arena i vilket det kan skapas en mäktig inramning.

* * * * * * * * * * * * * * * *

1-

2- Djurgården

3-

4-

5-

6- Luleå

7-

8- Rögle

9-

10-

11-

12-

13- Mora

14- Timrå

* * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny