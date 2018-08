I min bok är han bäst

Jag vet. Det är försäsong och än har inga pokaler delats ut den här tiden på året.

Men av det jag sett och baserat på förväntningar man rimligtvis bör kunna ställa på en sådan här meriterad spelare så är min känsla att Josefsson kommer bli riktigt vass.

Jag ser mycket av Niklas Sundström i Josefsson och det ska man se som ett fint betyg då Sundström, min gamla antagonist, var en av SHL’s bästa spelare under flera år.

Det här är en spelare som haft en aggressiv utvecklingskurva hos Djurgården under ett par års tid och i synnerhet andra halvan i fjol.

Efter det att Johansson tog time out i november och missad sju matcher i samband med att det uppdagades att han drabbats av diabetes verkade alla bitar falla på plats.

Kom tillbaka och lyfte sig till en nivå värdig en landslagscenter.

Tillbaka i SHL efter ett år i Schweiz och det går ju inte annat än att glädja sig åt att se den så skicklige amerikanen ösa in mål igen.

Ger ett annars ganska blekt Linköping lite glans och framförallt spets. Ger en oänggaranti om minst 40-45

7- Dick Axelsson Djurgården

Var fullkomligt lysande fram till OS men stod där efter inte riktigt att känna igen.

Likväl 45 poäng och personbästa under hans nio år långa SHL karriär som bland annat innehållit två SM-guld.

En kontroversiell värvning då Axelsson tidigare flirtat med AIK vilket stuckit i ögonen på djurgårdens fans.

Det betyder att Axelsson kommer in med press och per omgående måste bevisa sin kapacitet.

Det är en brinnande låga som Axelsson mår bra av.

6- Johan Ryno Färjestad