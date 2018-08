Mer än halva laget?

År efter år står Alsenfelt stark och någonstans kan jag känna att han är aningen underskattad. Trots år av storspel har chansen i landslaget mer eller mindre lyst med sin frånvaro. Tillsammans med Christopher Nihlstorp har Malmö ett av seriens bästa målvaktspar och sett till hur laget ser ut krävs återigen storspel av Alsenfelt.

Stundtals hånad och bespottat för ett par år sedan för att i fjol utsetts till seriens bästa målvakt på SHL-Awards.

Hade lägst insläppta mål i snitt per match och bästa räddningsprocent av samtliga målvakter under grundseriens. Den utvecklingen skojar man inte bort.

Sporrades av en tuff konurrams med Joacim Eriksson i fjol men i år är han ohotad etta och kommer in i säsongen med höga krav utifrån.

Jag tror knappast det påverkar Reideborn som har ett psyke få andra.

2- Niklas Svedberg Timrå