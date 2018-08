De jag fruktade mest

Historiens vindslag har träffat bloggen och för er som nu fruktar att jag ska sitta och skryta om min tidigare karriär så kan ni vara lugna.

Jag har tittat i backspegeln och gått igenom de bästa kedjorna jag ställdes mot under min karriär.

Synonymt för kedjorna är att de fick verka över tid och växte fram som några av de bästa SHL någonsin skådat.

Till er stora överraskning.

Såklart. Jag har listat.

Plats tre

Johan Davidsson– Jukka Voutilainen– Martin Thörnberg

Mellan 2006 och 2010 var kedjan seriens bästa.

Jag vet inte hur många timmar jag la ner på att försöka studera och komma på hur man skulle stoppa kedjans framfart i framförallt powerplay.

Under just denna period blev videogenomgångar mer frekvent förekommande. Trots detta hitta vi sällan motmedel mot deras offensiva kreativitet.

Johan Davidsson var motorn i kedjan och var under den här perioden seriens bästa spelare.

Plats två

Jonas Johnson–Niklas Andersson–Tommi Kallio

Kedjan fann tidig kemi när Kallio anslöt från Philadelphia Flyers 2003.

Trots att SHL invaderades med stjärnor under lockout säsongen 04-05 var kedjan en av seriens bästa och i högsta grad delaktiga i gulden 2003 och 2005.

Johnson var otroligt smart med en förmåga att ge Kallio eller Andersson pucken i exakt rätt läge. Under kedjans storhetstid var man nöjd med om man som motståndare klarade att minimera deras offensiv till två mål.

Plats ett

Jörgen Jönsson– Peter Nordström– Pelle Prestberg

Jörgen Jönsson var den smartaste och bästa spelaren under min tid i SHL vilket en titt på hans meritlista vittnar om.

Peter Nordström var grovjobbaren som kallades professorn för sin kärlek att grotta ner sig i detaljerna i spelet medan Prestberg var den renodlade snipern.

Var jobbiga att möta eftersom dem hela tiden verkade ha en unik förmåga att ligga steget före. Deras spelvändningar och fallenhet för att spela med ”one touch” gjorde dem ständigt svåra att bemästra.

* * * * * * * * * * * * *

Bubblare: Mattias Weinhandel, Tony Mårtensson och Mikael Håkansson.

* * * * * * * * * * * * *

Vilken är din favoritkedja genom tiderna?

Tack för att ni tog er tid

Sanny