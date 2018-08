De tio bästa nyförvärven

Vilka är de hetaste nyförvärven utifrån som klubbarna i SHL gjort inför den här säsongen?

Lugn.

Jag har såklart listat:

10- Mattias Sjögren Rögle

Stor och stark spelare med ett bultande grönvitt hjärta som har erfarenhet från VM-turneringar och SM-guld.

Statusen är aningen osäker efter en fjolårssäsong fylld av skador och även oroväckande rapporter om att Sjögren ännu inte är helt återställd.

Om man förväntar sig att Sjögren ska göra massa poäng finns risken att bli besviken. Jag ser en spelare som gör sin omgivning bättre, sätter höga krav, en naturlig ledare och gedigen tvåvägsspelare med hög lägsta nivå. Attribut som är svårare att ta på än massvis av poäng och snygga finter.

9- Nicklas Danielsson Brynäs

Efter en riktigt fin säsong i fjol med Lausanne i den schweiziska ligan där Danielsson slutade delad tvåa i den totala poängligan med 50 poäng på 49 matcher vänder Danielsson hem till svensk hockey igen.

Sex år har gått sedan vi senast såg honom i SHL och vid en ålder av 33 finns fortfarande några fina år kvar i tanken. Förväntar mig mål och poäng framförallt i powerplay där han från vänstra tekningscirkeln kan utnyttja sitt fina skott.

8- Niclas Burström Växjö

Inom hockeyn slänger vi oss gärna med engelska hockeytermer. Min absolut favorit är consistent vilket innefattar bland annat jämnhet, pålitlig och en som kommer till de berömda jobbet varje dag.

Burström är prototypen på en consistent hockeyspelare.

Sticker sällan ut och har en enormt hög lägstanivå.

Tror flytten till Växjö ger ett ordentligt lyft.

7- Simon Önerud HV71

Det sista Önerud gjorde i HV innan han drog till KHL var att skjuta hem guldet till Jönköping efter en makalös finalserie mot Brynäs och där blivit utsedd till slutspelets mest värdefulla spelare.

Förväntningarna är mycket riktigt högt ställda på Önerud som ger både spets, tyngd och framförallt karaktär och HV-hjärta.

6- Lukas Bengtsson Linköping

Tillbaka efter två år i Pittsburghs organisation som inte alls blev som förväntat.

Sjukdomen POTS syndrom höll honom borta från spel länge och en omstart i Linköping är inte alls så tokigt.

I Bengtsson kommer Linköping mycket väl kunna stoltsera med en av seriens bästa backar när han väl hittat tillbaka till matchtempo och sitt lugn.

Rörlig på skridskorna med ett bra skott och förstapass.

Bengtsson är urtypen på vad man kallar en modern back.

Har tidigare haft ett välfungerande samarbetet med backcoachen Klas Östman i Frölunda vilket lär varit nyckeln till att Bengtsson hamnade i Linköping.

5- Jacob Josefson Djurgården

Vanligtvis när spelare av den här digniteten och framförallt i den här åldern vänder hem till Europa är det i första hand för KHL´s sedelbuntar som lockar.

Josefsons Djurgårdshjärta var nyckeln till värvning liksom det faktum att få möjlighet till en större roll än den i grunden defensiva han haft under åtta år i Nordamerika.

Det kan ta ett tag innan Josefson hittar sitt offensiva spel likväl kommer han vara en gedigen tvåvägsspelare från start.

Josefson kommer växa under vägens gång och vara en av seriens bästa centrar.

4- Chay Genoway Frölunda

Jag ser mycket av Ryan Gunderson i Genoways spel vilket säger en del om vilken kapacitet och spelare Genoway kommer att vara för Frölunda i kraftigt behov av en toppback.

Är rörlig på skridskorna och duktig på att få igenom skotten.

Kommer att vara en av seriens poängmässigt sett bästa backar.

3- Broc Little Linköping

Tillbaka efter ett år med Davos i den schweiziska ligan där han vann lagets interna poängliga.

”Hemma” i Linköping igen med en form av poänggaranti om minst 40 kommer Little vara en av seriens bästa spelare.

Fat and happy med ett nyskrivet fyraårskontrakt?

Knappast.

Little kommer leverera.

2- Erik Gustafsson Luleå

Lugn, gedigen, stabil och rutinerad. Det sammanfattar Gustafsson väl som kommer vara en klippa för Luleå.

Har man förväntningar på poäng eller en back som sticker iväg på offensiva utflykter finns en viss risk att man kan bli besviken. Gustafsson är en tvåvägssback som ibland inte kommer märkas men likväl kommer man i efterhand tänka, gjorde han ens ett misstag?

Borde dessutom fungera fint som mentor till unge och den så talangfulle Nils Lundkvist.

1- Niklas Svedberg Timrå

Sportchefen Kent ”Nubben” Norberg hade is i magen och väntade in Svedberg som var hans första, andra och tredje val mellan stolparna. Det är han nog nöjd med idag.

Svedberg kan mycket väl visa sig vara skillnaden mellan kval och en säker mark.

Visst. Timrå kommer husera i botten men med Svedberg i mål kommer man i grunden ges chansen att vinna varje match.

Ingen enskild spelare är viktigare för sitt lag än vad Svedberg är.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny