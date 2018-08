Genombrott vi kommer snacka om

Varje år tappar SHL många av sina bästa spelare eftersom Sverige numera producerar den ena talangen efter den andra som NHL klubbarna ibland rycker alltför tidigt bort från svensk hockey.

Det ger å sin sida plats åt nya spelare att ta kliv och få sina stora genombrott.

Vilka blir det i år?

Såklart.

Jag har listat.

Jesper Sellgren Luleå

Det här är en våldsamt intressant spelare som ska bli spännande att följa under sin första säsong i SHL.

Jag har sett Sellgren en god del genom åren och uppsidan han besitter är enorm vilket han om inte annat visade under JVM i fjol där han under semi och final kanske till och med var Juniorkronornas bästa back.

Sellgren behöver utmanas varje dag med högt ställda krav och vad passar då bättre än att få jobba nära energiske och krävande Thomas ”Bulan” Berglund?

Det luktar succé lång väg.

Tim Söderlund Frölunda

Jag blev aningen överraskad när det stod klart att Söderlund skulle lämna Skellefteå men samtidigt var säsongen i fjol knappast det Söderlund hade förväntat sig. Ofta i en undanskymd tillvaro långt bakom serien bästa kedja. I Söderlunds fall kanske ett byte var nödvändigt och framförallt lär han få en större roll. Med sin energi, speed och tuffa spel kommer Söderlund kunna utvecklas och om Roger Rönnberg kan jobba in ett rakare spel (mot mål) kommer detta bli riktigt, riktigt bra.

Mathias Bromé Mora

Det finns inte en uppsjö av offensiv spets i Mora och därför lär Bromé få en stor roll och bli en av masarnas viktigaste spelare. Utöver ett väloljat munläder har Bromé en speed och väldigt fina händer som jag tror kommer göra honom till en respekterad poänggörare. Jag vet att en del spelare trivs och får energi genom att prata på isen och psyka motståndarna. Men i Bromés fall borde han fokusera mer på spelet och låta det vara talande i år istället.

Jesper Boqvist Brynäs

Säsongen i fjol blev störd efter en handskada som höll honom borta under stora delar av första halvan av säsongen innan han hann göra comeback precis innan JVM. Boqvist besitter en härlig speed och är en poänggörare av rang. 13 pinnar på 23 matcher i fjol och förutsatt att Boqvist håller sig skadefri ser jag inga hinder att han ska göra runt 30 poäng den här säsongen.

Robin Kovács Luleå

Jag var inte direkt överförtjust i Kovacs efter att ha sett honom i AIK där prestationerna kunde variera och hade därför inte större förväntningar när han presenterades av Luleå mitt under säsongen i fjol.

Under Thomas ”Bulan” Berglund vakande ögon växte Kovacs dock rejält och kunde hitta en större jämnhet i sitt spel. Det är ingen som betvivlar Kovacs talang och högsta nivå men när man pratat runt med hockeyfolk såsom bland annat scouter så säger de flesta att man aldrig visste vilken kväll som var rätt kväll för Kovacs.

Som alltid med talanger säger man slentrianmässigt att de mognat och att poletten trillat ned. Återstår att se om klyschan stämmer på Kovacs.

Om så är fallet är Luleå bara att gratulera och ett genombrott med en plats i förstakedjan och potentiell (intern) poängkung är att vänta.

Lucas Elvenes Rögle

I fjol snittade Elvenes runt en pinne per match med Oskarshamn i Hockeyallsvenskan vilket är en bedrift värd att lyfta som 18 åring. Plockades sedan tillbaka till Rögle under säsongen och gav massvis med nödvändig energi och faktiskt spets. Än så länge är Elvenes status osäker eftersom det är Las Vegas som bestämmer över hans öde. Jag hoppas att alla parter ser till den långsiktiga planen och att Elvenes får en betydande roll i Rögle åtminstone den här säsongen. Jag sticker ut hakan och säger att Elvenes kan göra 35 poäng om han spelar hela säsongen i Rögle. Den potentialen har han.

Rodrigo Abols Örebro

Jag var inne på att Örebro skulle värva en center för en av toppkedjorna förra veckan. Nu tyder mycket på att man ser Rodrigo Abols som andrecenter bakom Tom Wandell. Det är onekligen intressant för tveklöst finns det en stor uppsida i lettens spel och förutsatt att han jobbat upp lite mer speed i benen kommer han kunna utvecklas till en fin spelfördelare och göra en del poäng.

Isac Lundeström Luleå

Skrev under förra veckan kontrakt med Anaheim som draftade honom i andra rundan tidigare i somras. Tar dock för givet att Lundeström stannar ytterligare en säsong och tar steget att bli en dominant spelare som han till tider visat upp.

Jag ser ingen som helst anledning till att Lundeström inte kan växa ut till lagets förste center under säsongens gång.

Dominik Bokk Växjö

Den tyska supertalangen är en av seriens absolut mest spännande spelare. Har en bländande teknik och i grunden unika spetskompetenser som jag tror han kommer få chansen att visa inledningsvis i en offensiv roll hos mästarna.

Bokk visade redan i fjol under några av de 15 matcher han fick spela att han är irrationell och duktig på små ytor och gärna bjuder på härliga individuella nummer.

Med ett år i Växjös organisation och för första gången i hans karriär rejäl fysträning är jag övertygad om att Bokk kommer överraska många.

David Gustafsson HV71

Var ordinarie hos HV redan i fjol och bortsett från gallret fanns det ingenting som talade för att han då var 17 år.

Enormt smart i spelet och hela tiden med mogna värderingar och lugn. Med en säsong i ryggen lär Gustafsson ta ytterligare steg även om jag inte förväntar mig att han ska göra en massa poäng.

Jag vet att ledningen i HV håller Gustafsson högt och det är knappast svårt att förstå varför.

Marcus Davidsson Djurgården

Kanske kom genombrottet redan i fjol enligt en del men i min bok tror jag det bara var en försmak av vad som kommer i år.

21 poäng på 39 matcher blev det i fjol och i år lär det bli desto fler och framförallt redan från start en större roll. Man ska veta att Davidsson i premiären mot HV71 i fjol var petad för att sedan växa in i en produktiv roll med den äran.

Jag tror att Marcus Davidsson går en riktigt, riktigt fin säsong till mötes.

Bubblare: Jonathan Berggren Skellefteå, Linus Högberg Växjö, Carl Johan Lerby Malmö, Emil Molin Malmö, Nils Lundkvist Luleå, Filip Hållander Timrå, Jacob Olofsson Timrå. Gustav Lindström Frölunda, Axel Ottosson Färjestad.

Fotnot: Rögles Rasmus Sandin är inte med på listan då parterna aviserat att han ska ta chansen i Toronto-seger organisation annars hade backen varit given på listan.

Jag gjorde en liknande lista i fjol då med tio spelare som jag spådde skulle få sitt genombrott.

