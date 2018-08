Det gör mig fortfarande så förbannad

Ännu ett alarmerande besked om hockeyn största huvudvärk som vi inte får ignorera.

Fortfarande finns det dock dinosaurier som tycker man tjatar.

Åh herregud.

Brynäs hade sin beskära del av skador och i synnerhet hjärnskakningar under slutspelet i fjol. Det spekulerades om att fem spelare, inklusive Daniel Paille, led av sviterna efter en hjärnskakning.

En av dem var Jonathan Granström som enligt sportchefen Stefan Bengtzén missar inledningen av säsongen.

Till Hockeypuls säger Bengtzén:

”Status med Granström är att han för närvarande inte tränar med laget. Han rehabtränar och blir bättre, men det går långsamt. I dagsläget är han inte aktuell för spel i seriepremiären, mer än så vet vi inte just nu”

En del tycker jag tjatar, andra vet jag är extremt less på mig och någon påstår mer än gärna att jag tror jag gått och blivit nån jävla doktor.

Ta nu Jonathan Granström som exempel.

Han fick en smäll mot huvudet mot Luleå i den första av tre åttondelar i mars.

Han spelade de två efterföljande matcherna för att sedan tvingas vila mot Växjö under kvartsfinalserien och vad som verkar ha varit även under sommaren.

Kan det möjligtvis illustrera problematiken kring hjärnskakningar och få fler att förstå?

Granström behöver nödvändigtvis inte känt något dagarna efter mer att han kanske var lite tung i huvudet för att sedan symptomen och huvudvärk utvecklas några dagar senare.

Tro mig.

Det är väldigt vanligt något jag insett när jag nu satt mig in mer kring hjärnskakningar och just fördröjningen är en beskrivning som passade väl in på mig.

Mina riktigt jobbiga symptom kom först en vecka efter smällen och tre månader senare mådde jag sämre än vad jag gjorde den första veckan.

Det är inte onormalt har jag nu förstått.

Det är därför det är så otroligt viktigt att vara uppmärksam på minsta symptom speciellt vid uppenbara smällar mot huvudet.

Annars kommer vi stå här om tio år och undra varför vi inget gjorde.

Som alltid när jag pratar och skriver om hjärnskakningar så finns det folk som anser att jag skrämmer bort tjejer och killar från att spela hockey.

Det finns till och med folk som tycker att man inte ska säga något om man fått en smäll mot huvudet för att känna efter till morgondagen.

Det är inte något som vi får förmedla till hockeyungdomar och det är på sikt något som mer än något kommer att skrämma bort nyrekryteringen av hockeyspelare.

Till alla föräldrar och även hockeyspelare:

Nonchalera aldrig en smäll mot huvudet och känner man sig lite annorlunda är det en signal från hjärnan, det viktigaste du har, att något har skett.

Jonathan Granströms fall kanske kan vara ännu ett bevis på hur komplexa och svåra hjärnskakningar är att komma åt.

Och nej.

Jag är ingen doktor utan bara en hockeyälskare som inte blundar för att hjärnskakningar är hockeyns i särklass största huvudvärk.

Brynäs bryter också med Daniel Paille och det gör mig så fruktansvärt förbannad.

Alltså inte att Brynäs och Paille väger skiljs åt utan det faktum att mycket tyder på att Paille aldrig mer kommer spela hockey efter det brutala, fullkomligt idiotiska och totalt respektlösa överfall han fick under CHL matchen mot Mannheim.

Fy fan.

Tack för att ni tog er tid

Sanny