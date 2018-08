Tio spelare som måste studsa tillbaka

Jag kommer under veckan på allvar gå igenom och sätta mig in i nyförvärven och ranka de bästa vilket är något av det mest spännande inför varje säsong.

Nyförvärv ger hopp om en positiv säsong men något som är än viktigare är att spelare tar kliv i sin utveckling och framförallt att några studsar tillbaka till den nivå där de ska vara.

Jag har listat tio spelare som är i behov av revansch för att visa att de kan leva upp till de förväntningar som tidigare ställts på dem.

Max Friberg Frölunda



Kom tillbaka till svensk hockey med stora förväntningar på sina axlar. En sak man måste beundra hos Friberg är hans gedigna arbete och tillsynes extrema karaktär. Oavsett om spelet inte stämde stod Friberg för ett sanslöst hårt och uppoffrande jobb och tog den roll av fick med stolthet.

Trots det var förväntningarna större än de fyra mål (det första målet kom i Fribergs 25e match) och 17 poäng han samlade ihop.

Med ett år i Frölundas system och än mer bekväm med spelet på stor rink efter fyra år, mestadels, i AHL borde rimligtvis Friberg kunna leverera mer även om han nog aldrig blir en 20-målsskytt.

Bud Holloway Skellefteå



Rapporterna sa att det var en otränad Holloway som dök upp i Skellefteå i fjol vilket i sig är alarmerande. Vidare ryktades det om en dålig rygg vilket kan ha samband med det förstnämnda.

Hur som helst.

Holloway har så mycket mer i sig än vad han visade i fjol.

Nu ska han ha infunnit sig i Skellefteå redan första juli för hårdträning med fystränare Thompson. Det lovar gott. Studsar Holloway tillbaka och gör runt 20 mål?

Jag tror det.

Henrik Larsson Brynäs



Min känsla är att Larsson (precis som hela Brynäs) kom helt fel in i säsongen i fjol efter några framgångsrika år i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga. Där var han en dominant back med bra förstapass, bländande spelsinne och ett lugn som få.

Något av det såg vi knappast i fjol.

Med ett års erfarenhet och tillskillnad från i fjol med obefintliga förväntningar tror jag Larsson kan hitta ett lugn även i SHL.

Ser jag på Brynäs backuppställning är den vass men Larssons i grunden fina spelförståelse och spelsinne är något som behövs.

Jag tror på Larsson.

Spelet och kunskapen finns där och hoppas att Brynäs och Larsson kan hitta nycklarna och få ut det.

Robin Alvarez Skellefteå

Jag är osäker på vad som egentligen hände med Alvarez i Malmö i fjol men att Skellefteå kan ha gjort ett ordentligt fynd är jag tämligen övertygad om.

Nu ska dock klargöras att det är en enorm konkurrens om forwardsplatserna hos fjolårets finallag och därför är Alvarez långt ifrån given i någon toppkedja.

Dock ger han djup och bredd till Skellefteå och visar han tidigt upp spelet han trots allt besitter kan han få större förtroende och verkligen ta revansch på den svaga säsong han stod för i fjol.

Kevin Gagné Mora

Tillbaka i Mora efter ett år i Rögle som inte var den succén som åtminstone jag förutspådde.

Nu var det såklart en rörig säsong i Skåne med Anders Eldebrink som tidigt fick sparken.

Kevin Gagné visade inte i närheten av det spel och det fina spelsinne han besitter och ”hemma” i Mora igen, där han tidigare gjort succé, tror jag blir bra ställe att studsa tillbaka och hitta sitt spel.

Gagné har potential att vara Moras toppback med stort förtroende och där också kunna göra en del poäng.

Tom Nilsson Djurgården

Inför fjolårets säsong var Nilsson något av en prestigevärvning och förväntningar var således höga speciellt med tanke på det spel han tidigare visat upp i Frölunda.

Till Nilssons försvar ska sägas att säsongen rycktes sönder av skador och Nilsson visade en bråkdel av sin fulla potential. Nu kräva det att Nilsson kan vara skadefri ett helt år och visa vilken klassback han ändå är.

Ilari Melart Färjestad

Med nye tränare Johan Penneborn gick Färjestad från ett rätt tråkigt lag till seriens kanske mest sevärda.

Backarna höll i pucken och hittade passningar till forwards i fart och spelet blev ofta i högt tempo.

En som till tider såg aningen vilsen ut var Ilari Melart som inför säsongen förväntades vara den stora härföraren och tryggheten i försvaret.

Melart inledde bra efter det att han anslöt en bit in i säsongen innan han kom in sent och onödigt bryskt i en situation på Brynäs Aaron Palushaj den 28e oktober och stängdes av tre matcher.

Efter det tappade Melart helt sitt spel under resterande delen av grundserien innan han framförallt de sista matcherna mot Skellefteå i slutspelet hittade den dominanta delen i sitt spel som han tidigare visat.

Det är någonstans där förväntningarna ska ligga match efter match på samma sätt som han visade upp i Luleå.

Juhamatti Aaltonen Skellefteå

En tredje Skellefteåspelare på listan.

Just det.

Alla är emot Skellefteå som folk av någon anledningen där uppe i norr har en tendens att tro.

Faktum är att man värvat intressant där Juhamatti Aaltonen, Finlands svar på Dick Axelsson, har mycket att bevisa med en kapacitet att dominera som få.

Kan Skellefteå och nye tränaren Tommy Samuelsson locka fram det även en mörk och kall tisdag i november har man tillgång till en potentiell stjärnspelare.

Fördelen med Aaltonen i år att han är en av många spetsspelare tillskillnad från Rögle i inledningsvis i fjol.

Han kommer till en välsmord lagmaskin där han ska anpassa sig efter laget och inte tvärtom.

Martin Lundberg Växjö

När säsongen väl summerades stod Lundberg där med sin tredje guldhjälm. På så sätt kanske kritiken är obefogad men nog hade både Växjö och Lundberg själv hoppats på mer sett till den senares prestation.

Nu gillar jag Lundberg och det han står för match efter match men och om sanningen ska fram har han i grunden aldrig varit en poängmakare av rang. Dock kan man kräva mer än de tolv poäng han svarade för i fjol men kanske än mer borde Lundberg kunna involvera sig själv mer i spelet och återigen bli den där jobbiga powerforwarden som man som motståndare tittar över axeln varje gång han är på isen.

41 tacklingar på 45 matcher i grundserien. Jag vet, allt är inte tacklingar och spelsätt varierar men jag anser att Lundberg ska involvera sig mer i den delen av spelet för att vara än mer effektiv.

Ponthus Westerholm Frölunda

Tillsammans med brorsan Patrik värvades Ponthus från Brynäs i fjol och förväntningarna och förhoppningarna var att de skulle ta stora kliv i sin utveckling.

Osäker om Ponthus led av att brorsan Patrik var skadad stora delar av säsongen men han stod inte att känna igen.

17 poäng på 52 matcher och lite för mycket glidande, för lite aggressivitet och sällan involverad.

Uppryckning i år?

Bubblare: Max Görtz Malmö, Daniel Zaar Rögle, Petter Emanuelsson Luleå, Sebastian Collberg Timrå, Joakim Andersson HV71.

