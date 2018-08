14 utropstecken

Nu kanske någon tror att jag gått och blivit sur och negativ under sommaren när jag i min comeback på bloggen börjar lyfta fram frågetecken på varje lag.

Lugn, bara lugn. Det finns utropstecken också.

Såklart.

Jag har listat.

Brynäs:

Ser man till Brynäs trupp är backsidan riktigt bra med toppnamn som Ryan Gunderson, Simon Bertilsson och Niclas Andersen samt stabila backar som Niclas Lundgren och Lukas Kilström.

Brynäs förfogar över seriens mest gedigna backuppsättningar.



Djurgården:

Stockholmarna har satt ett spel och träningssätt som tillsynes verkar vara utvecklande och med Robert Ohlsson som bas lär det fortgå. Dessutom har man fått in mer offensiv spets i form av Dick Axelsson och Jakob Lilja samtidigt som bröderna Davidsson lär ta stora kliv och bli dominanta.

Djurgårdens offensiv ser spännande ut och de senaste årens sorgebarn, spelet i powerplay, är kanske ett minne blått.

Robert Ohlsson förfogar över en giftig forwardsuppsättning.

Frölunda:

Med Ryan Lasch i laget har man legat runt starka 27 procent i powerplay under amerikanens dryga två år i klubben. Säsongen 2016-2017 när Lasch spelade i Bern var Frölundas powerplay nere på runt 22 % vilket sett över en hel säsong gör en stor skillnad.

Ska bli spännande och se om Tim Söderlund kan utvecklas till en målskytt och offensivt begåvade Rhett Rakhshani kommer få en betydande roll i powerplay.

Ryan Lasch är ett ständigt offensivt hot, framförallt i powerplay.

Färjestad:

Historiskt sett har Färjestad byggt sina lag med en stark centrallinje med flertalet landslagscentrar. Under storhetstiden på 2000-talet var minst två av fyra centrar (ibland fler) landslagsmän.

Årets uppsättning är det bästa man förfogat över på många, många år med namn som Johan Ryno, Linus Johansson, Tomi Sallinen och Axel Ottosson.

När jag ser årets lag finns det ingen anledning och tro att det inte kommer att bjudas på underhållande spel i Löfbergs Arena precis som i fjol efter år av tempofattigt spel.

Johan Ryno och hans centerkollegor ser riktigt vassa ut i år

HV71:

När man värvade in Nils Andersson, som var den offensiva back man saknat, känns uppsättningen komplett.

Ska bli kul att se Mikko Lehtonen en hel säsong med tanke på hur bra han var den korta stund han spelade under guldåret 2017.

Med den här backuppsättningen kommer HV kunna utnyttja sitt snabba spel bakifrån som över tid gjort smålänningarna framgångsrika.

Mikko Lehtonen med rutin från OS och ett SM-guld i hans senaste sejour i HV71

Luleå:

Jag tror inte att Erik Gustafsson kommer vara den mest spektakulära backen eller den som öser in poäng för den delen. Likväl kommer han vara ovärderlig för Luleå med sin rutin och lugn. Hoppas att han paras ihop med unge Nils Lundkvist som han kan forma till en blivande storback.

Den rollen ska inte på något sätt underskattas.

Erik Gustafsson ger stabilitet och lugn

Linköping:

Jag gillar flertalet värvningar som man gjort och i synnerhet namn som Lukas Bengtsson, Mattias Bäckman och framförallt Broc Little.

Den amerikanske skarpskytten ger målgaranti om minst 20 och kan på egen hand avgöra matcher.

Eminems Without Me från 2002 har en låttext som kommer passa bra in när Broc Little äntrar isen i vinter.

”Guess who’s back, back again

Broc is back, tell a friend

Guess who’s back, guess who’s back?

Guess who’s back, guess who’s back?

Guess who’s back, guess who’s back?

Guess who’s back?”



Broc Little är tillbaka i SHL efter ett år i den schweiziska ligan med Davos.

Malmö:

Är det någon som personifierar denna upplaga av Malmö är det kaptenen Fredrik Händemark som haft en härlig utveckling de senaste åren. Även om det tog ett tag innan han hittade sitt spel i fjol visade han efter vart att han har ett lugn och pondus i sitt spel som gjort honom framgångsrik även i Tre Kronor. Malmö kommer inte spela ut många lag i vinter men kommer vara jobbiga att möta med sitt intensiva, fysiska och disciplinerade spel.

Fredrik Händemark får symbolisera årets upplaga av Malmö

Mora:

En spelare som var bra redan i fjol och som jag tror kommer vara ännu bättre i år är Mathias Bromé. Mycket av lagets offensiv kommer kretsa kring den snackvänlige stockholmaren som nog kan vara god för uppemot 35 poäng.

Med tanke på att kontraktet går ut efter säsongen kommer det säkerligen finnas intresse för Bromé så kanske vore det på sin plats att redan nu hosta upp ett nytt kontrakt innan fler fått upp ögonen för Bromés kvalitéer.

Ett genombrott att vänta för Mathias Bromé?

Rögle:

Jag ser framförallt en offensiv och forwardsuppsättning med stor konkurrens.

Centersidan med Mattias Sjögren, Ted Brithén och Matt Andersson ser vass ut.

Jag kan inte minnas om Rögle någonsin haft ett mer intressant lag än i år.

Dessutom. Både Ville Kolppanen och Justin Pogge håller hög klass och kan i sina bästa stunder vara omutliga i mål.

Den förlorade sonen Mattias Sjögren är ”hemma” igen efter åtta år på flykt.

Skellefteå:

Duon Joakim Lindström och Oscar Möller är seriens bästa. De är också två som leder laget på träningar likväl som på match varje dag. Jag skulle dock inte bli förvånad om man väljer att splittra på duon för att få igång fler enheter och ge Juhamatti Aaltonen chansen att spela med Lindström och Mathis Olimb.

Skellefteå besitter en av seriens starkaste offensiver även kommande säsong.

Oscar Möller och Joakim Lindström är hjärtat i Skellefteå.

Timrå:

Att det kommer bli tufft för nykomlingen är nog de flesta överens om.

Lite slentrianmässigt brukar man säga att målvakten är halva laget. I Timrås fall är det nog mer än så. Niklas Svedberg håller hög klass och kan mycket väl vara en av seriens bästa.

Ingen enskild spelare är viktigare för sitt lag än vad Svedberg är för Timrå.

Klarar sig Timrå undan kval kommer Svedberg spela VM.

Växjö:

Viktor eller Viktor, Fasth eller Andrén?

Det spelar ingen roll.

Växjö har seriens i särklass bästa målvaktsduo och det lär sporra båda enormt vilket lär vara något som Sam Hallam tycker om även om det kan ge angenäma problem som det så fint brukar heta.

Svensk ishockeys härligaste bromance? Viktor Fasth & Viktor Andrén ❤️ #twittpuck pic.twitter.com/JA463WoXF3 — C More Sport (@cmoresport) April 22, 2018

Örebro:

Sommarens mest spektakulära värvning är tveklöst Aaron Palushaj som sportchefen Niklas Johansson snodde under uppmärksammade former från Brynäs. I Palushaj får man poänggaranti och jag tror att samarbetet med Tom Wandell kan bli lyckat.

Örebro har också plockat in spelskickliga backar vilket gör att man kan få en bättre offensiv med mer puckkontroll.

Aaron Palushaj var en spektakulär värvning som verkligen slog ned som en bomb.

