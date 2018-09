Henke tog revansch för tunga premiären

Henrik Lundqvist vaktade kassen under de två första perioderna när New York Rangers i natt, svensk tid, besegrade New Jersey med 4-3.

Han räddade 14 av 15 skott, alla sju han fick i den första perioden och sju av åtta i den andra perioden.

Lite muntrare resultat än i försäsongspremiären i förra veckan när tajmingen inte var på topp och fem av 22 skott försvann in bakom Henke mot Philadelphia. Flyers vann den matchen med 6-4.

Mika Zibanejad hade en assist i nattens match. Rangers matchade också Lias Andersson och Jesper Fast. Den sistnämnde försvann efter två perioders spel. I ”förebyggande skadesyfte”, enligt klubben.



Rangers fick Matt Beleskey axelskadad under matchen.

Hos Devils spelade Marcus Johansson och Jesper Bratt. Ingen av dem hamnade i poängprotokollet.

Taylor Hall och Nico Hischier svarade båda för 1 mål och 1 assist och var +3.