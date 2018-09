Molin kör med laget från och med måndag

Emil Molins status på is fortsätter att stegvis gå framåt.

Nu är det inte alls speciellt långt ifrån att han slipper den gula tröjan på träningarna och istället kan klä sig i svart eller röd tröja, och därmed träna med laget på riktigt.

Nu är senaste beskedet att han ska vara med på måndag.

– Vi hoppas och tror det ska bli så på måndag, säger Peter Andersson, tränare i Malmö Redhawks.

Emil Molin är också inställd på att måndag gäller.

Det är i samma vecka som Redhawks spelar match mot Frölunda hemma, Rögle borta och Örebro borta, vilket innebär att man förmodligen inte sätter honom i spel då.

Därmed skulle ett mycket lämpligt datum för comeback kunna vara den 9 oktober, då man spelar nere i München i Champions Hockey League.

Eftersom München är klara för fortsatt spel och Redhawks i princip också är det, så kan det bli en mycket passande match att göra comeback i.

– Jag spekulerar inte alls i det. Det får du göra, säger Peter Andersson, hade kunnat sätta in Molin i spel ganska snart, om man bara tänker rent medicinskt.

Men det tänker han inte göra.

– Han måste rent fysiskt komma upp i nivå. Vi stressar inte in honom. Däremot har Emil skaffat sig en bra förutsättning för att snabbt komma in i systemet eftersom han jobbat mycket med video, och varit oerhört proffsig. Han har pratat massor med både Filander och Mattsson.

– Men sedan ska det omsättas till isen också, betonar Andersson.