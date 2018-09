Anton Öhman saknas mot HV71

Efter att ha vilat sedan i lördags från matcher har Malmö Redhawks tränat på under vecka hemma i träningshallen.

Idag gjorde man sista träningen inför HV71 borta imorgon.

Då sker det förändringar i truppen.

– Anton Öhman är inte med. Så det blir säsongsdebut i SHL för Malte imorgon, säger Peter Andersson.

Malte Setkov in alltså.

Det är faktiskt första gången han ska matchas i SHL sedan hemmamatchen mot Brynäs den 23 september förra säsongen. Men efter flera matcher med A-laget under försäsongen, och spel i CHL, så är man trygga med att sätta in dansken.

– Han har gjort det bra på träningen under flera veckor och J20-matcherna har varit bra också. Vi är helt trygga med att spela Malte, förklarar Peter Andersson.

Hur långt bort är Anton Öhman då?

– Det är inget allvarligt. Men ska han spela ska det vara 100 procent, och inte 80.

Bortfall blir det också när Johan Olofsson inte spelar. Här beror det på avstängningen han fick efter lördagens match som håller honom borta i matcherna mot HV71 imorgon och Djurgården på lördag.

Peter Andersson kan ändå glädjas åt att han ”går plus” på forwardsidan.

– Bryggman är tillbaka och Kim Rosdahl också. Så vi har 13 forwards att tillgå.

Lars Bryggman går som väntat, rakt in, med Fredrik Händemark och Marcus Sylvegård.

– Vi vet att den fungerar bra för oss.

Det är inga problem att sätta in honom i spel direkt?

– Någon gång måste han in. Men det är klart, att det har gått tre veckor sedan smällen i Vitryssland nu. Det är 21 dagar imorgon. Men det ska inte vara några problem.

Är det lönt att jag frågar om målvakt imorgon?

– Lönt är det, men du får inget svar.

Då är det inte lönt.

– Kanske inte, för vi väljer att hålla på det, säger Peter Andersson.

Redhawks åker till Jönköping med buss imorgon vid halv två på eftermiddagen. I den reser man man två målvakter, sju backar och 13 forwards.