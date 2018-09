SHL-klubbarnas säsongskortförsäljning 18/19

Det återstår bara några dagar, sedan är det dags för SHL-premiär.

Sex lag har sin hemmapremiär på lördag, ett par andra har det på torsdag, och några får vänta till nästa lördag innan man spelar första hemmamatchen.

Men hur ligger klubbarna till?

Den stora undersökningen kring säsongskortsförsäljningen är här.

Läs hur varje klubb ligger till, nedan.

BRYNÄS – Första hemmamatchen: Frölunda 20 september 19.00

Johan Larsson, ansvarig för biljetter och medlemmar.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Vi ligger i dagsläget på cirka 2100 sålda säsongskort.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Vi är i slutspurten där nya säsongskort och förlängningar, såväl ståplats som sittplats säljs löpande varje dag. Utifrån tidigare år vet vi att försäljningen fortsätter en bit in i säsongen, vi beräknar med en försäljning på intervallet 100-150 kort till.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– I fjol landade vi på 2301 sålda säsongskort.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– En tidig prognos i skrivande stund med en dryg vecka kvar till hemmapremiären är 5000-5500 besökare.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Väldigt roligt att välkomna Timrå IK tillbaka i SHL, vi tar emot de på hemmaplan 8/12 där vi redan nu ser stort intresse i biljettförsäljningen. Matcherna mot Färjestad senaste åren har alltid varit heta, både på isen och i biljettförsäljningen. 27/10 hyllar vi Jörgen Sundqvist i Gavlerinken på bästa sätt med att förhoppningsvis besegra FBK, den matchen ser jag fram emot! Mötena med Djurgården är alltid bra publikmatcher mellan mesta mästarna och vi räknar med det även denna säsong. Läser man på diverse forum ser även våra fans fram emot mötet med Örebro 20/10.

*

DJURGÅRDEN – Första hemmamatchen: Rögle 20 september 19.00

Jesper Björck, publik och marknadsansvarig.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Om vi räknar in potter och alternativa säsongskort (helgkort, säsongskort light, familjekort osv) så är vi på 3000. Det är en positiv ökning från ifjol. Intresset är stort!

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Tror mestadels det säljs lösbiljetter nu, men skulle tippa 20-30 kort till.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

2600.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Det ska bli fullsatt.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– JK-dagen den 12 januari är såklart riktigt het. Men vi ogillar de flesta motstånd, så alla matcher är heta.

*

FRÖLUNDA – Första hemmamatchen: Djurgården 15 september 15.15

Nathalie Martin, biljett och publikansvarig.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Vi är i dagsläget uppe i cirka 3500 säsongskort.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Svårt att säga, men vi har en förhoppning om att komma upp i förra säsongens försäljningssiffra. Folk bestämmer sig generellt ganska sent.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Vi landade då på cirka 4000 sålda kort.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Vi gör allt för att det ska bli fullsatt. Det är runt 8000 biljetter sålda just nu, men hoppas på fullsatt, och vet att vi har många besökare som bestämmer sig rätt sent för att de ska gå på hockey.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Mötena mot Färjestad är väldigt speciella i Scandinavium. Ett klassikermöte.

*

FÄRJESTAD – Första hemmamatchen: HV71 15 september 18.00

Johan Kemi, event och privatmarknadschef.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Traditionellt sett går vi aldrig ut med de siffrorna. Det gör vi inte i år heller.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Ska man se till hur det brukar vara, så brukar det trilla in ett hundratal kort de sista dagarna, och då är det mycket ståplats, som folk köper. Det gäller även en bit in i serien. Vi har ett ståplatskort för 1250 kronor i serien, vilket ger ett pris på under 50 kronor per match.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Det går vi inte in på, men just nu ligger vi på 195 fler sålda säsongskort denna säsongen, jämfört med förra säsongen, så vi ligger bra på det.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Maxkapaciteten i arenan har gått från 8500, till 8250, och som det ser ut i dagsläget så kommer vi gå mot 8000 åskådare mot HV. Det blir minst 7500, men vi är nog närmare 8000.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Tre matcher sticker ut klart för oss. Det är Frölunda 13 oktober och 24 november, och så är det Djurgården den 20 oktober. Alla de matcherna ligger på perfekta förutsättningar för oss. Publikstarka lag och på lördagar. Då vet vi att vi fyller Löfbergs Arena. Lördagsmatcherna är i en klass för sig, hos oss.

*

HV71 – Första hemmamatchen: Luleå 22 september 15.15

Johan Skogeryd, försäljnings och marknadschef.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Cirka 3120 st.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– 150 st.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Cirka 3450 st.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Mellan 6200 till 6300.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Frölunda, Färjestad och Växjö.

*

LINKÖPING – Första hemmamatchen: Timrå 15 september 15.15

Daniel Björk Jonsson, biljettansvarig.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Lite drygt, 2200.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Ytterligare 300 kort hoppas vi kunna sälja.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Cirka 2000.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Beror helt på försäljningen de sista dagarna.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– HV71, Djurgården och Brynäs.

*

LULEÅ – Första hemmamatchen: Brynäs 15 september 18.00

Stefan Enbom, VD.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Cirka 2600.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– 100 till, så det blir 2700 kort totalt.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Cirka 2700.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Vi går för fullsatt och är redan förbi 5000 sålda biljetter.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Hemmapremiären, matcherna mot Skellefteå och våra Kidzdays är det alltid ordentligt drag på!

*

MALMÖ – Första hemmamatchen: Färjestad 22 september 15.15

Madeleine Svensson, ansvarig biljetter och säsongskort.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Totalt cirka 3200 kort.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Cirka 250-300 stycken. Oscar Alsenfelt och spelartruppen gick nyligen ut med uppmaningen om vi säljer 500 ståplatskort, så bjuder vi på en en bortaresa till fansen. Vi är uppe i 350 kort där, och hoppas på 500.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– 1945 privata kort, totalt 3400 kort.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Vi hoppas att Malmöpubliken längtar lika mycket till hemmapremiären som laget och att vi går över 10.000 åskådare redan i premiären.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Röglematcherna. Men vi har också många heta lördagsmatcher för både familj och kompisgäng.

*

MORA – Första hemmamatchen: Örebro 15 september 15.15

Ann-Sofie Tenlén, Publik- och biljettansvarig.

SVAR KOMMER INOM KORT.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

–

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

–

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

–

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

–

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

–

*

RÖGLE – Första hemmamatchen: Brynäs 22 september 18.00

Erik Brunnström, ansvarig privatmarknad.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– 2226 just nu. Men det rullar på hela tiden.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Cirka 100.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– 2189.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Cirka 4800.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Derbymatcherna.

*

SKELLEFTEÅ – Första hemmamatchen: Rögle 15 september 18.00

Charlott Landstedt Sjöö, Biljettansvarig

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Runt 2000 ligger vi på just nu.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Svår fråga, folk bestämmer sig så sent. Men målsättningen är att nå fjolårets sålda säsongskort.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– 2100.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Vi hoppas och tror på minst 5000. Arenan tar nu 5801 åskådare, men vi vet att hästarna är svårflörtade. Men vi firar 75 år, och har premiär en lördag. Så förhoppningarna är stora.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Alltid norrderbyt mot Luleå, eftersom de ligger närmst geografiskt. Men nu har vi fått upp Timrå i år också, som vi hoppas ska locka publik. Tar man ingen motståndare, så är det veckodag som drar folk, och då är lördagar helt överlägset för oss.

*

TIMRÅ – Första hemmamatchen: Växjö 20 september 19.00

Jonas Larsson, biljettansvarig.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– 1700 kort sammanlagt.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Lite svårt att säga. Några kort till blir det. Kanske ett 50-tal kort till, ytterligare.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– 1250 kort sålda vi i HockeyAllsvenskan. Den ökningen vi gör nu är större än vad vi hade förväntat oss.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Svårt att säga, då vår publik är ganska dåliga på att köpa förköp. Vi har totalt sålt 2050 biljetter till matchen mot Växjö, men tror att det landar någonstans kring 4500-5000 på plats.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Två matcher har vi märkt sticker ut ordentligt och som det redan är ganska högt tryck på. Det är matchen mot Brynäs på annandag jul och matchen mot Skellefteå hemma lördagen den 12 januari.

*

VÄXJÖ – Första hemmamatchen: Linköping 22 september 18.00

Maja Storbjörk, privatmarknadschef.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– 2200 st.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Svårt att svara på, men historiskt 50-100 st till.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– 2200 st.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Kring 5 000. Intresset kring hockey är hetare än någonsin. Vi kommer dessutom att hissa SM-guldflaggan innan match.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Smålandsderby mot HV71 är alltid svårslagna, men även matcher mot Djurgården trendar.

*

ÖREBRO – Första hemmamatchen: Djurgården 22 september 18.00

Carl-Michael Larsson, biljett och ettermarknad.

1. Hur många säsongskort har ni sålt?

– Vi ligger på ungefär 3000 sålda kort.

2. Hur många kort räknar ni med att sälja ytterligare?

– Vi hoppas på ett par hundra till innan premiären mot Djurgården.

3. Hur många sålde ni förra säsongen?

– Cirka 3200 kort sålde vi då, och det är där vi vill ligga.

4. Hur mycket publik tror ni att det blir på er hemmapremiär?

– Det blir fullt. Det är över en vecka dit och det kommer att sälja slut. Några biljetter finns just nu fortfarande att köpa.

5. Vilka är era hetaste matcher denna säsongen?

– Färjestad, givetvis. Det är lite derbykaraktär på de matcherna. Djurgården kan jag också tänka mig, med mycket känslor. Sedan får vi se om det kan bli lite bra drag på matcherna mot Brynäs, nu när vi värvat Palushaj från Brynäs.