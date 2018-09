Örebro ger tryoutspelare kontrakt – igen

Örebro har bra träffprocent, när det gäller tryoutspelare.

Förra säsongen lyckades bröderna Spink slå sig in i laget efter en lyckad tryout.

I år har man testat Jordan Boucher och idag kom beskedet: Han får kontrakt.

Jordan Boucher får inte bara kontrakt över denna säsongen. Han belönas med ett kontrakt även över säsongen 2019/2020.

– Jag tycker att Jordan har gjort det bra under sin try out och visat att han kommer fylla en viktig roll i det här laget. Jag är övertygad om att han, med sin fart och orädda spelstil, kommer hjälpa laget att vinna matcher, kommenterar sportchef Niklas Johansson.

Trots att Boucher nu förlänger kontraktet, så ska man in med ett nyförvärv i truppen. Men det verkar inte så nära, som det gavs sken av för någon vecka sedan.

– Jag kan inte säga när det kommer att ske, det viktigaste är att det blir rätt. Jag kommer att ha is i magen, säger Johansson till klubbens hemsida.