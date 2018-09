Sundströms nya klubb

Johan Sundström har varit ryktenas man den senaste tiden.

Efter att han fick lämna Avangard Omsk, den 25 augusti, har det viskats om Frölunda, där han till och med placerats och uppgetts nära en transfer.

Men så blir det inte.

Enligt vad MrMadhawk.se erfar så är Sundström muntligt överens med Kunlun Redstar.

Den kinesiska KHL-klubben har inlett säsongen med en vinst och två förluster. Under söndagen spelar man match mot Metallurg Magnitogorsk på bortaplan.

Till den matchen hinner man förmodligen inte lösa de sista detaljerna med Sundström, men han behövs i laget.

Under inledningen på säsongen, så har ytterforwarden Patrik ”Peppe” Lundh fått ta sig an rollen som lagets förstacenter.

En roll som nu är klippt och skuren för Sundström.

Johan Sundström hade stora problem med skador under föregående säsong, och spelade endast fem matcher i grundserien, och sju matcher i slutspelet för Omsk.

Precis innan KHL-säsongen skulle starta, fick han sparken från samma klubb.

Men nu verkar det, om de sista detaljerna kommer på plats, som att Sundström spelar vidare i KHL, fast nu längst bort i öst, och kinesiska Kunlun Redstar.

Enligt källor försökte Frölunda, med sina tillgängliga medel, att lösa Sundström, men kostnaden blev helt enkelt för stor, så sportchef Fredrik Sjöström får göra ett nytt försök till våren istället.

Johan Sundströms agent, Peter Werner, har sökts för en kommentar.