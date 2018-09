Störst risk för sparken 2018/2019

Nu är bilden tagen.

Alltid svårt att försöka gissa på vilka tränare som kommer att få lämna sina jobb. Någonstans hoppas jag att inga tränare tvingas lämna sina jobb.

Men tyvärr blir det någon, eller några, varje säsong.

Vem som löper störst risk i år?

Jag tror Niklas Sundblad i Örebro.

Om det här inte lyfter direkt från start så kommer man nog bli stressade. Han kom in mitt i säsongen 2016/2017, och det skulle lyfta 2017/2018, men gjorde det inte. Istället fick man kämpa för att undvika kval, och säkrade det i slutet av säsongen.

Så här ser jag på risken, tränare för tränare.

BRYNÄS, Tommy Sjödin.

Risk för sparken: Ja, men relativt liten risk.

Kommentar: Kom in under förra säsongen, när Roger Melin fick sparken. Har haft en jobbig försäsong, och det ryktas om att man redan ska ändra i spelsystemet. Men eftersom han kom in förra säsongen, och har en bra status i klubben, ska det nog till ganska mycket.

DJURGÅRDEN, Roger Ohlsson.

Risk för sparken: Nej, mycket liten risk.

Kommentar: Eftersom jag tror Djurgården kommer vara ett lag för toppen och Ohlsson lyckas, så tror jag verkligen inte ha får sparken. Särskilt inte när han precis skrivit nytt kontrakt.

FRÖLUNDA, Roger Rönnberg.

Risk för sparken: Njae, den är liten.

Kommentar: Frölunda trivs med Roger, och Roger trivs med Frölunda. Ska han sparkas, måste det till en riktigt rejäl kris. Och det är långt dit. Roger sitter relativt säkert. Möjligen, möjligen efter säsong, om slutspelet blir fiasko.

FÄRJESTAD, Johan Pennerborn.

Risk för sparken: Finns, men liten.

Kommentar: Färjestad tippas i toppen och om det inte går särskilt bra, så är det klart att Pennerborn kan komma att ifrågasättas. Men det ska till ett rejält krisläge för att man ska skicka Pennerborn.

HV71, Johan Lindbom.

Risk för sparken: Ja, den finns.

Kommentar: År 4 nu, och då kommer man närmre att få lämna sitt jobb. Från guld, till att åka i åttondelsfinal. Går det illa denna säsongen, med ett starkt lag, så kan Lindbom verkligen hänga löst.

LINKÖPING, Tommy Jonsson.

Risk för sparken: Ja, den finns.

Kommentar: Trots ny på posten, så är det verkligen upp till bevis direkt för Jonsson. Han kommer från sparken i Björklöven och har egentligen inte levererat sedan guldet 2012. Går Linköping illa, kan nödlösning ligga pyrt på det.

LULEÅ, Tomas Berglund.

Risk för sparken: Liten.

Kommentar: Nu åkte man i åttondelen i fjol, och missade målsättningen, och man är nog beredda att ge det lite tid. Ska till extremt stort krisläge för att Bulan ska ryka från sitt jobb. Har hög status i klubben och staden.

MALMÖ, Peter Andersson.

Risk för sparken: Liten.

Kommentar: Malmö skrev kontrakt till 2020 med Andersson och man har inte ekonomi för att börja röja i tränarstaben. Man är nog inställda på en tuff säsong där man behöver kämpa och kriga hårt, men det är inte så sannolikt att man skickar Andersson, oavsett om det blir bottenkamp.

MORA, Mats Lusth.

Risk för sparken: Den finns där, definitivt.

Kommentar: Har ett svagt lag, som han får jobba hårt med. har stort Morahjärta och ikonstatus i klubben. Men börjar laget sladdra, så är det ofta tränaren som får skulden. Så den kommer absolut finnas där, trots statusen.

RÖGLE, Cam Abbott.

Risk för sparken: Extremt liten.

Kommentar: Sitter säkrast i SHL? Har brorsan som chef och det är snarare styrelsen som måste börja röja i tränarstaben då. Men det händer inte. Cam Abbott är helt rätt man för Rögle, och han kommer inte sparkas.

SKELLEFTEÅ, Tommy Samuelsson.

Risk för sparken: Liten, men finns.

Kommentar: Man förväntar sig nog resultat, och kommer inte det så. Men nej, Samuelsson lär inte leva speciellt farligt till. Man vill ha hans trygghet i staben och har provat en del olika lösningar senaste åren. Tommy sitter kvar.

TIMRÅ, Fredrik Andersson.

Risk för sparken: Mycket liten.

Kommentar: Har ingen stor ekonomi, och har förlängt kontraktet precis. Man tror på Andersson, är beredda på bottenkamp och kommer inte dra i någon nödbroms i första taget.

VÄXJÖ, Sam Hallam.

Risk för sparken: Nej.

Kommentar: Sam får inte sparken. Det är något som inte kommer att hända, med allt han gjort för Växjö och lyft klubben. Sitter på långt kontrakt, och även om man skulle hamna en bit ner i tabellen, så sitter Sam där han sitter, punkt!

ÖREBRO, Niklas Sundblad.

Risk för sparken: Ja.

Kommentar: Den som kan komma att sitta mest osäkert. Örebro vill uppåt, har lite skador, och har många nyförvärv man inte riktigt vet statusen på. Sundblad kan komma att ryka först av alla denna säsongen.