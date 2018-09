Tidigare Rögleback på ingång hos SHL-konkurrent

Röglebacken Janne Jalasvaara har inte haft sin hockeyframtid klar. Efter att Rögle spelade klart redan i mars, så har Jalasvaara gått och väntat på en ny klubb.

Nu är det nära.

Enligt uppgifter till MrMadhawk.se är Jalasvaara en lösning som Timrå just nu försöker att jobba på.

Jalasvaara kom sent in i Rögle förra säsongen. Den defensivt skicklige backen, som har räckvidden och placeringssäkerheten som sin styrka, och definitivt inte är någon raket på skridskorna kan stå för en nödvändig och mycket välbehövlig rutin för Timrås lag, som under lördagskvällen förstärkte med David Printz på ett korttidskontrakt.

Lösningen man just nu diskuterar med Jalasvaara är en lösning över hela säsongen, men att han ska ansluta något senare, på grund av mer förmånliga skatter.

Det är tidigare Timråspelaren Timo Pärssinen som jobbar för Jalasvaara nu, och det är naturligtvis en person som sportchef Kent Norberg känner utan och innan, sedan hans dagar i Timrådressen.

Jalasvaara är namnet som står absolut överst på Timrålistan och eftersom det är defensiven som brustit under försäsongen, så är det en defensiv back som står absolut överst på önskelistan. Här är Jalasvaara den man jobbar hårt på och det förs positiva samtal.

Timrå ska, enligt en källa, också ha undersökt möjligheten att värva Topi Jaakola, som inte fick något förlängt kontrakt i HV71. Men här har prisbilden varit alldeles för hög.

Istället är det alltså Jalasvaara man jobbar på, och förhoppningen är att man ska kunna nå en lösning inom kort.

Kent Norberg och Timo Pärssinen har båda sökts för kommentar, utan framgång.