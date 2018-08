Det finns anledning att oroa sig

Jag är orolig. Nu är jag verkligen orolig på riktigt.

I våras var jag förtvivlad när Timrå skulle bygga en bortasektion som såg ut som en glasbur.

Ni kanske minns hur det såg ut? Ni kan läsa här.

Var är vi på väg? Ja, den frågan är verkligen befogad att ställa.

För nu har vi sett resultatet av Timrås sektion, som Timråprofilen Jimmy Hamrin nu delger på sin twitter.

Är det ett SHL-krav att bortasupportrar ska placeras som boskap? pic.twitter.com/Tv6q8ZBRdE — Jimmy Hamrin (@jimmyhamrin) 8 augusti 2018

***

Jodå, det blev visst en bur. Det blev verkligen det vi alla befarade, men som Timrå på sin hemsida senare menade på inte skulle bli ett akvarium. Och visst, de har helt rätt! Det hade inte gått att fylla sektionen med vatten, för det hade läckt ut eftersom det inte är helt isolerat av glas. Så akvarium är fel, men det blir ändå en sektion som blir SHL:s i särklass mest isolerade.

Jag tycker det är en tråkig, och högst oroväckande utveckling.

För det här gäller inte bara Timrå.

I Karlstad ser jag något som oroar mig också.

Färjestad, som har haft sådan positiv utveckling på sin publikkurva, har nu gjort det rejält laddat i relationen med de mest inbitna fansen, när man väljer, helt utan någon vidare dialog (Säger inbitna fans), minskar kapaciteten på hemmasektionen, som haft så bra tryck, kämpat så hårt, och byggt upp en väldigt stark supporterkultur de senaste tio åren.

Man gör dessutom generalmisstaget att minska kapaciteten på höjden, vilket är en ”big no no” om man vill håll fast vid stämningen.

Här kan vi lyfta fram Skellefteå AIK som ett bra exempel, då man också minskade kapaciteten på sin ståplats, för fler sittplatser för någon säsong sedan. Då valde man att gör det på ena sidan, vilket inte alls skapade någonting negativt för klubben i relationen med fansen.

Här nedan följer bilder på Färjestad före, och efter ombyggnaden på ståplats:

***

Jag räknade till 23 rader, plus raden som är ovanför ståplats tidigare.

Nu räknar jag det till att man plockat sju rader (Minst), plus raden ovanför, då man satt in den där boxen ovanför ståplats, som ska kallas ”uteserveringen”.

Det handlar alltså om att tillfredsställa mat och dryckgäster, vilket absolut inte ska underskattas, för cashen ska in!

Däremot är jag väldigt orolig, för hur utvecklingen är. Det är alltid de aktiva fansen som får ta smällen.

Nu inträffar det på två arenor över en sommar. I Timrå ska bortasupportrarna behandlas som, välj själva, och i Karlstad visar man med all tydlighet vad de aktiva supportrarna betyder när det blir skarpt läge.

Det jag tror klubbarna missar är det faktum att sponsorerna och sittplatspubliken faktiskt uppskattar bra stämning.

Säg den sponsorn till Malmö FF, AIK, Hammarby eller något annat lag som drar storpublik i fotbollsallsvenskan, som inte sitter och njuter av stämningen när de gör affärer med sina kunder.

Sponsorerna vill ha stämningen. Det är en väldigt viktig del i deras upplevelse. Så den får klubbarna absolut inte underskatta.

Därför måste man se till att ge hemmasupporter och även bortasupportrar, möjlighet att mäta sig med varandra, för att ge bästa möjliga förutsättningar till stämning.

Om det här blir normaliserat, så dröjer det bara ett par somrar, innan alla 14 klubbar hunnit genomföra små steg mot att minska stämningen på arenorna, minska publikintäkterna och därmed ta död på den supporterkultur som faktiskt finns.

Det skulle vara förödande.

Jag är på riktigt väldigt oroad när jag ser var det är på väg. Framförallt när Färjestad haft så positiv utveckling i sitt jobb med publiken, gör så här.

Då ska de inte behöva sätta sig i den här situationen.

Jag tror att fansen hade varit med på att minska ståplats, men jag är säker på att man inte hade velat göra det på detta sätt.

Samtidigt är jag säker på att om man frågar varenda ordförande i respektive supporterförening, som skall besöka Timrås bortasektion, att de hade kunnat presentera en bättre lösning än den Timrå kommer att tillhandahålla.

Jag hoppas fler vågar säga ifrån. För så här kan vi verkligen inte ha det.