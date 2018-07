Kanadensare till LHC

I eftermiddags gick lokaltidningen Corren ut med att Linköping inte nöjer sig med värvningen av Dan Pettersson från Västervik.

Att man ska ha klart med en kanadensare.

Av en slump så delgav agenten Aljoša Pilko att han placerat en kanadensare i SHL. Nämligen James Wright.

Ingen vågad gissning att det är han som inom kort kommer att presenteras av LHC va?

Enligt vad MrMadhawk.se erfar så planerar Linköping att släppa en ny spelare inom kort.

Med stor sannolikhet är det Wright man har klart med.

Tweeten från agenten:

Client and friend James Wright is taking his game to @SHLse this following season! #PlayersAgent #KHLfinest

— Aljoša Pilko (@PlayersAgentTM) 23 juli 2018