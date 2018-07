Tio år av HA-poängkungar

HockeyAllsvenskans poängkungar de senaste tio åren, innan Emil Molin vann i våras, har på ett eller annat sätt kommit upp i SHL.

De flesta har tagit klivet direkt efter att de var poängkungar i HockeyAllsvenskan, och de som inte gjort det, har spelat i lag som tagit klivet upp senare.

När Malmö Redhawks nu har värvat Emil Molin, så var jag lite nyfiken på vilka förväntningar som Malmö faktiskt skulle kunna ställa på Molin, som är tänkt att gå ganska högt i laget.

Det man kan se genom åren är att de spelarna som är i ”rätt ålder”, dvs relativt unga, har slagit sig in i SHL och etablerat sig där.

Vem som gått bäst? Förmodligen är det Broc Little och Pär Arlbrandt som gått bästa av de allsvenska poängkungarna.

Men BIK Karlskogas Victor Ejdsell, gick in och gjort 34 poäng i HV-tröjan, så sent som föregående säsong.

Den som troligtvis lyckats sämst i SHL är Conny Strömberg i Örebro, som ”bara” levererade 13 poäng, när han väl kom upp i SHL. Men då ska man ha klart för sig att det var ett par år efter själva poängligasegrarna (Den enda som har två, de senaste tio åren).

POÄNGKUNGAR I HOCKEYALLSVENSKAN DE TIO ÅREN FÖRE EMIL MOLIN:

2016/2017

Victor Ejdsell, BIK Karlskoga – 50 matcher, 25 mål + 32 assist = 57 poäng

Var inte riktigt redo att blomma i SHL med Färjestad. Tog ett år i BIK med speltid, och det visade sig vara helt rätt. Dominerade ligan totalt, skrev på för HV71, gjorde 34 poäng och hade ett NHL-kontrakt och landslagsdebut avklarad redan innan tiden i Jönköping började. Nu blir det Chicagos organisation till hösten.

2015/2016

Marcus Nilsson, BIK Karlskoga – 52 matcher, 19 mål + 37 assist = 56 poäng

Var inte riktigt redo ett par år tidigare, när han gick till AIK. Blev Karlskoga igen, under två säsonger och sedan han lämnat BIK, som poängkung har det blivit 21 poäng år 1 i Färjestad och 30 poäng år 2. Detta trots att han egentligen inte fått spela särskilt högt upp i FBK:s lag. Smäller nog in 40 poäng i SHL om han spelar i en riktigt stor roll.

2014/2015

Jacob Lagacé, Asplöven – 52 matcher, 20 mål + 37 assist = 57 poäng

En av två succévärvningar från Per Kenttä under tidernas säsong blev Lagacé som skrev på för Luleå redan i december den säsongen. Lyckades rätt hyggligt, säsong 1 i Luleå med 24 poäng direkt. Sedan har det bara gått utför med avbrutet kontrakt i både Luleå och Mora. Nu en nytändning i Stavanger, där han förmodligen har alla möjligheter att dominera rejält.

2013/2014

Joey Tenute, Malmö – 49 matcher, 16 mål + 34 assist = 50 poäng

Redan tidigt den säsongen lyckades Malmö signa upp Tenute på ett nytt tvåårskontrakt, så SHL-lagen hann aldrig hugga honom. På den tiden fanns ingen out för SHL till 19 juli. Därför var han med ännu en säsong i HockeyAllsvenskan. Skadade sig dock i januari och var inte med på uppgången. Spelade dock i SHL säsong två på sitt tvåårskontrakt och stod då för 21 poäng.

2012/2013

Evan McGrath, Oskarshamn – 52 matcher, 22 mål + 28 assist = 50 poäng

Kanske den allsvenska poängkungen som lyckats sämst när han gått rakt till SHL direkt efter poängligasegern. 18 poäng i Frölunda blev det, vilket inte ansågs duga i Göteborg, som skickade honom till Västerås i slutet av säsongen.

2011/2012

Broc Little, Västerås – 51 matcher, 35 mål + 31 assist = 66 poäng

Fick SHL-kontrakt med AIK. Levererade 46 poäng direkt och skrev AHL-kontrakt. Återvände till SHL och Linköping, där han stod för tre starka säsonger, med mycket poäng. Nu tillbaka i LHC efter en säsong i Schweiz.

2010/2011

Conny Strömberg, Örebro – 44 matcher, 12 mål + 46 assist = 58 poäng

Blev kvar i Örebro och öste in poäng säsongen efter också. Då blev han dock slagen av Broc Little. Hade sedan en stökig tid, men var med i Örebrolaget som gick upp och gjorde 21 poäng på 16 kvalmatcher. Spelade sedan med Örebro i SHL som 38-åring. Blev endast 13 poäng i högsta serien.

2009/2010

Conny Strömberg, Örebro – 51 matcher, 18 mål + 46 assist = 64 poäng

Drog inte vidare till SHL. Blev kvar i Örebro och blev allsvensk poängkung även året efter.

2008/2009

Pär Arlbrandt, Västerås – 42 matcher, 28 mål + 49 assist = 77 poäng

Drog till Luleå efter den makalösa säsongen. Levererade 37 poäng i Luleå och hade sedan ytterligare sex SHL-säsonger med fin poängskörd, plus utlandsspel i Schweiz. Radarpartnern från Västerås, Niklas Olausson har för övrigt tagit en liknande resa.

2007/2008

Jens Bergenström, Leksand – 41 matcher, 29 mål + 29 assist = 58 poäng

Drog inte vidare till SHL. Spelade dock i SHL senare, när Leksand gick upp. Då blev det 19 poäng, säsongen 2013/2014.

Sedan har vi då, den senaste säsongen:

2017/2018

Emil Molin, MoDo – 52 matcher, 23 mål + 28 assist = 51 poäng.

Har haft det kämpigt med ett antal klubbval, men handplockades till MoDo av Andreas Johansson, där han fått spela. Och gjort det bra. 38 poäng år 1, följdes upp av 51 poäng år 2. Har mognat och blivit redo för SHL.

Lär hamna någonstans mellan 20-30 poäng år 1 i SHL med Malmö. Med rätt utveckling och en roll som topp2-center i laget kan utdelningen vara enorm år 2.