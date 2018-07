Sex punkter som hade gjort HA/SHL-avtalet bättre

Sedan Dan Pettersson gått från Södertälje till Linköping, utan att ha spelat en enda match, och Austin Farley gjort detsamma från Karlskrona till Luleå, så har känslorna blåst upp rejält i hockeysverige.

Med all rätt.

För ett tag sedan var det AIK:s Eric Norin som lämnade för Brynäs, när SHL-laget hade tappat Adam Boqvist till SHL.

Har funderat på vad man kan göra för att förhindra dessa saker, och om det sker, så måste HA-lagen ersättas bättre.

Här är sex punkter som hade givit HA-lagen klart rimligare möjligheter inför framtiden. Det här avtalet ska förhandlas om inför den kommande säsongen, så då är detta ett par punkter, jag skulle vilja att de allsvenska lagen får in.

Det finns säkert någon, eller några kloka personer som skulle kunna komma med ännu bättre förslag och utveckla det ännu mer.

Det enda som är helt klart är att systemet nu, är ohållbart och något måste göras.

*

SEX PUNKTER SOM SKULLE KUNNA ÄNDRAS:

* Ändra sista dagen att signa HA-spelare till SHL, till den 1 juni (Idag 19 juli).

Anledningen är enkel. Den 19 juli är ett alldeles för sent datum för att genomföra övergångar. 1 juni är ett betydligt mer lämpligt datum, då får de allsvenska lagen minst två månader på sig innan ispremiären, som brukar hållas i augusti.

Gäller kontraktsbundna spelare.

Exempel: Karl Johansson till Växjö från Oskarshamn i maj = ok. Eric Norin till Brynäs från AIK i juli = inte ok.

* Ändra ersättningsmodellen.

Idag är ersättningen följande från ”potten” som alla SHL-klubbar betalar in till, oavsett om man plockar spelare från HockeyAllsvenskan eller ej:

20-21 år, ersättning 500.000 kr.

22-24 år, ersättning 400.000 kr.

25-äldre, ersättning 350.000 kr.

Utländska spelare = 1/3 av ovanstående.

Detta gäller oavsett om de har kontrakt eller ej.

Förslag: Ändra så att dessa summor gäller för spelare som går till en SHL-klubb, från en HA-klubb, om de INTE har kontrakt.

Skulle de ha ett allsvenskt kontrakt, så ska klubben som värvar spelare dessutom lägga till ytterligare 25 % av beloppet.

Det är mer rimligt att man ersätter mer till kontraktsbundna spelare, jämfört med ej kontraktsbundna spelare.

Exempel 1: Robin Jensen hade ett utgående kontrakt med Pantern, skrev på för Djurgården. Då får Pantern ersättning från ”potten”.

Exempel 2: Martin Janolhs hade ett kontrakt med Pantern, skrev på för Malmö. Då får Pantern ersättning från ”potten”, plus 25 % av beloppet från potten, som betalas av Malmö.

* Om en SHL-klubb tappar en spelare 1-15 juni, ge möjlighet till HA-värvning, för dyr peng.

Om en SHL-klubb får ett sent tapp till NHL, senast 15 juni, så ska man kunna ha möjlighet att värva en spelare från HockeyAllsvenskan, trots kontrakt.

Förslag: Ersättningsmodellen enligt ovan, dvs grundersättningen från potten, plus 25 % för att spelaren har kontrakt, plus att den allsvenska föreningen ska få 10 % av beloppet som SHL-klubben fått för den spelaren som gått till NHL.

Skulle få SHL-klubbarna att tänka efter flera gånger om, innan man värvar en allsvensk spelare.

Förslagsvis kan denna typ av möjlighet ges till 22 juni, dvs en vecka efter sista datum för övergång till NHL. Och endast om man haft en spelare som gått till NHL, naturligtvis.

Exempel: Brynäs tappar Adam Boqvist till NHL. De beslutar sig för att värva Eric Norin från AIK. Då ska AIK ersättas med pengar från ”potten”, plus 25 % av beloppet från potten som Brynäs bekostar, plus 10 % av den summan Brynäs fått från NHL för Adam Boqvists övergång. Om det sker före 22 juni.

* Ge HA-lag möjligheten att förhandla bort klausulen på att lämna för SHL.

Om en allsvensk klubb har en framträdande spelare, man avser att satsa på över tid, så ska man kunna förhandla fram en klausul mot SHL-övergång med spelaren, helt individuellt, som säkrar upp för en allsvensk klubb att kunna satsa på den spelaren långsiktigt.

Exempel: Om MoDo avser att satsa på en spelare som Jonathan Johnson, över två år, så ska man kunna erbjuda Johnson en summa/högre lön, för att säkra upp honom, bygga laget kring honom, och inte tappa honom den 29 maj till Malmö, bara för att de kanske skulle råka behöva honom som 13:e forward.

* Spelare som skiftar klubb inom HA, har per automatik ingen rätt att byta till SHL förrän säsongen därpå.

Lex Dan Pettersson, lex Austin Farley. Om man mellan två säsonger väljer att skifta från en annan allsvensk klubb, till en annan, så har man förbrukat sin SHL-klausul. Då får man spela en säsong i den klubben man valt att skriva på för, under (minst) en säsong.

Exempel: Sebastian Dyk, som gått från Pantern till Södertälje inom HockeyAllsvenskan, har ingen möjlighet att nyttja någon klausul för att gå till SHL den aktuella säsongen. Får skötas i enskild affär.

* Undantag.

Naturligtvis måste man ha ett flexibelt system. Man kan inte hindra saker fullt ut, men skulle man välja att gå utanför dessa ramar, så blir det en ren förhandling mellan spelare, HA-klubb och SHL-klubb om en övergång.

Hur man i så fall väljer att genomföra detta, blir en enskild förhandling mellan tre parter, från fall till fall.

Exempel: Frölunda blir desperata i augusti efter skador på sina två målvakter, plus juniormålvakten. Man vill ha en målvakt man litar på i SHL. Man kontakter Johannes Jönsson i AIK. Man köper helt enkelt loss honom från AIK, för en ej fastställd summa, som man förhandlar fram helt individuellt mellan de tre parterna.