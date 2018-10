Ryder Cup: ”Har aldrig mått så bra och så dåligt”

Champagnen flödar och under ett intvjuförsök blir både Alex Norén och Radiosportens Gunnar Brink nedprutade i Champagne.

Det är Sergio Garcia som är i farten dryga timmen efter att Alex Norén sänkte Ryder Cups sista putt.

– Jag tror aldrig har mått så bra och så dåligt under en och samma vecka.

Hans debut kan inte beskrivas som annat än en succé.

Firandet pågått i över en timme när Alex Norén och Bryson DeChambeau slog sina inspel in mot den ö-liknande 18:e greenen på Le Golf National.

DeChambeaus boll landade bara centimetrar från koppen och var ”klar”.

Det stod nu klart att Alex nu inför runt 50 000 redan firande supportrar skulle behöva sänka sin putt från dryga tio meter.

Han gjorde det.

Vilda glädjescener utbröt. Noréns putt innebar att han behöll sin 1 upp-ledning mot Bryson DeChambeau som bara en vecka tidigare varit en hårsmån från att ta hem hela Fedex Cup-slutspelet.

– Jag ville verkligen vinna poängen. Jag ville vinna den för laget och jag ville vinna den för mig själv och publiken som var kvar, förklarar Norén.

Även om den där poängen egentligen bara var av formell betydelse betydde den mycket för Ullnagolfaren

– Det var en konstig stämning de sista fyra hålen eftersom det inte gällde något. Det handlade om att visa för mig själv och laget att jag kan ta den där tolfteplatsen och leverera en seger, säger fortsätter Norén som nu har siktet inställt på att spela en än större roll nästa gång det är dags för Ryder Cup.

LÄS MER: Gemenskapen nyckeln när Europa vann Ryder Cup

Nu i efterhand, var det som du hade tänkt dig att spela Ryder Cup?

– Det blir bara större och större. Det är därför man vill prestera. Det enda jag skulle vilja är att jag blir ännu bättre så jag kan garantera poäng och garantera vinster, för det finns ingenting som det här.

– Samtidigt är det en tuff tävling. Jag har aldrig mått så bra och så dåligt under en och samma vecka.

LÄS MER: Getingbetygen – så bra var Europas hjältar

The perfect way to finish!!!#TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/8hn4hC8Qf6

— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 30 september 2018