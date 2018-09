Ryder Cup: Se Alex Norén skrika ut sin glädje

Ryder Cup var redan avgjort.

Men det förminskade inte Alex Noréns glädje – Ullnagolfaren sänke en lång putt på det sista hålet för att vinna sin match mot Bryson DeChambeau.

– Det är svårt att beskriva, det är inte som andra tävlingar.

The perfect way to finish!!!#TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/8hn4hC8Qf6

— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 30 september 2018