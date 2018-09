Ryder Cup: Europa fortsätter rycka – kokar över för amerikanerna

Europa fortsätter att imponera i Ryder Cup.

Och för vissa av amerikanerna kokar frustrationen över.

En av dem var Patrick Reed.

– Han kommer hamna i fängelse för det där, sa Pierre Fulke i Viasats livesändning.

Under fredagseftermiddagen vände Europa 1-3 till 5-3 efter att för första gången i tävlingens historia ha vunnit samtliga fyra av foursome-matcherna.

Lördagsmorgonen började på samma sätt och Europa tog direkt initiativet.

När alla spelare passerat det sjunde hålet ledde hemmalaget samtliga fyra matcher.

Det skulle så småningom sluta med tre europeiska segrar och en amerikansk och efter tre spelade sessioner leder Europa med 8-4.

Patrick Reed var en av de amerikaner som lät frustrationen bubbla över en aning och när han på det nionde hålet gjorde sin första birdie för dagen satte han fingret för munnen och hyschade mot hemmapubliken.

Han satte sedan handen mot örat och gestikulerade som om han ville säga ”nu kan jag inte höra er”.

LÄS MER: Siffrorna – så stort är årets Ryder Cup

”Tyvärr hör vi vad han säger”

Fram till i år har Reed spelat nio matcher i Ryder Cup. Han hade vunnit sex av dem och bara förlorat en.

Men i par med Tiger Woods har han inte alls fått till det.

På fredagen föll de med 3&1 och på lördagen missade de sin chans på revansch mot samma motstånd.

På 13:e tee rann det över på nytt för Reed. Efter ett missat utslag utbrast han ”you motherfucker”.

– Tyvärr hör vi vad han säger, han kommer hamna i fängelse för det där, säger Pierre Fullke i Viasats livesändning och tillägger:

– Det är tråkigt för det är många ungdomar som sitter och tittar på det här och sånt där språk är inte okej.

Patrick Reed petas av amerikanernas kapten Jim Furyk inför eftermiddagens foursome-spel.

Eftermiddagens matcher:

Rose/Stenson vs DJ/Brooks

Garcia/Norén vs Bubba/Simpson

Molinari/Fleetwood vs Tiger/Bryson

Poulter/McIlroy vs Spieth/Thomas

Så var lördagsmorgonens matcher

Rory McIlroy/Sergio García vs Brooks Koepka/Tony Finau

Resultat: Europa, 2&1

Kommentar: Det europeiska laget bestående av två riktiga Ryder Cup-ikoner lyckades locka fram det bästa ur varandra och spelade fantastisk golf de första hålen. USA kom starkt tillbaka mot slutet, men Garcia stängde matchen med en riktig dräparputt. Jublet efteråt lär bli en bild ni kommer se många gånger framöver – i fall Europa tar hem totalsegern.

– Eldigheten och passionen han har är förtrollande och smittar av sig ganska bra på mig. Vi spelade tillsammans på Gleneagles och trivs tillsammans, sa McIlroy om att spela med Garcia.

Paul Casey/Tyrrell Hatton vs Dustin Johnson/Rickie Fowler

Resultat: Europa,

Kommentar: Många undrade vad Thomas Björn tänkte på när han tog ut Tyrrell Hatton efter engelsmannens ganska svaga debut 24 timmar tidigare.

Men kanske är det så att han helt enkelt får Paul Casey att spela sin bästa golf. För vad Casey bjöd på de första fem hålen var enastående. Caseys fyra birdies de första sex gjorde att de till slut kunde ta en ganska komfortabel seger.

För Hatton var det hans första poäng för Europa.

Båda européerna var märkbart rörda efter segern.

– Det har gått tio år sedan jag spelade Ryder Cup och jag var desperat att få göra det igen, säger Casey.

Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Tiger Woods/Patrick Reed

Resultat: Europa 4&3

Kommentar: Europas nya bromance bär frukt. Molinari och Fleetwood har spelat tre matcher och vunnit alla på Le Golf National. Ett formstarkt par som inte bara har ett perfekt spel för den här banan, utan också en kemi som bör får deras fruar att undra vem som egentligen kommer först…

Vinnaren från French Open 2017 och British Open i år tar verkligen fram det bästa hos varandra.

Om Tiger och Reed kan man nästan säga motsatsen.

Ian Poulter/Jon Rahm vs Justin Thomas/Jordan Spieth

Resultat: USA, 2&1

Kommentar: Ian Poulter lyfter sig verkligen i Ryder Cup. Samtidigt är Jon Rahm, även om han inte är inte helt 100, väldigt passionerad även han. Jordan Spieth spelade verkligen fin golf de första hålen och Thomas lyfte sig allt eftersom.

Det skulle så småningom visa sig att USA var det starkaste laget och Thomas kunde så småningom stänga matchen på 17 green.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger