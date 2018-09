Nöjd Stenson: ”Hela Ryder Cup kan ha hängt på det”

Henrik Stenson satte två puttar när det gällde som mest.

När han kliver av 17:e green är han emotionell och rankar måsteputtarna i Ryder Cup som två av de viktigaste han sänkt.

– Med läget som var så vet jag inte om jag har dragit i två puttar på det viset och som varit lika viktiga någon gång tidigare, säger Stenson.

För golfare så blir få saker större än Ryder Cup och att få representera sin kontinent.

För Henrik Stensons del så hade han sitt så här långt kanske största ögonblick i Ryder Cup-sammanhang när han i par med sin vän Justin Rose och med hela familjen på plats säkrade segern mot världsettan Dustin Johnson och världstrean Brooks Koepka

– Det känns oerhört skönt för självförtroendet att plocka fram de två puttarna när det gäller som mest, säger Stenson.

Kan vara sista matchen på hemmaplan

Den 42-årige svensken hade först sänkt en 2,5-metersputt för par på 16 för att Europa skulle behålla den sköra 1 upp-ledningen och satte sedan en fyrametare på 17 för att rädda paret och därmed sätta press på Koepka som stod inför en liknande putt.

Koepka missade sin och Europa säkrade en poängen som innebär att man inför söndagens singelspel leder med 10-6.

– Någonstans intalade jag mig att det kan vara hela Ryder Cup som hängde på vår match, hade vi förlorat det här hålet och gått ner på sista lika och de hade vunnit så hade det varit 9-7 istället för 10-6 och vi vet hur snabbt ledningar kan försvinna i Ryder Cup, säger Stenson.

Hur högt rankar du de här två puttarna?

– Puttarna på 14 och 15 när jag vann British var också viktiga, men med läget som var nu så vet jag inte om jag har dragit i två puttar på det viset och som varit lika viktiga någon gång tidigare. De var för att stänga matchen och hålla kvar initiativet, säger Stenson som inser att det här kan ha varit tungan på vägen i vad som också kan vara hans sista Ryder Cup på hemmaplan.

– Jag är realist och det är ganska stor chans att det här är mitt sista Ryder Cup på hemmaplan, så jag försöker njuta i fulla drag. Jag har ju inte åren framför mig på det viset.

Familjen såg på bara metrar bort

Europa lyckades hämta in ett 10-6 underläge när man vann på Medinah 2012.

Segern skulle senare komma att omnämnas som ”Miraklet på Medinah”.

USA lyckades hämta in samma siffror på Brookline 1999.

Större comebacks än så har inte gjorts på Ryder Cup.

För Stensons del så fick han säkra den stora ledningen med familjen bara några meter bort – något som så klart gjorde det hela ännu större på ett emotionellt plan.

– Kalle och Lisa är tillräckligt gamla för att förstå vad det handlar om och det gör inte ont att se lilla Alice som vill ha en highfive och som ger en slängpuss innan rundan. Vi har gjort en familjevecka utav detta.

Lördagens foursomematcher slutade enligt följande:

Rose/Stenson vs. Johnson/Koepka, Europa 2&1

Garcia/Norén vs. Watson/Simpson, USA 3&2

Molinari/Fleetwood vs. Woods/Dechambeau, Europa 5&4

Poulter/McIlroy vs. Spieth/Thomas, USA 4&3

