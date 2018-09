Ryder Cup: Stenson och Norén bänkas trots succén

Henrik Stenson och Alex Norén kom in och gjorde succé när Europa vände 1-3 till 5-3 under den första dagen av Ryder Cup.

Trots det bänkas de under lördagsmorgonens inledande bästboll-spel.

Både Thomas Björns och Jim Furyks uttagningar till lördagens bästbollar väckte en del diskussion när de presenterades inför den samlade presskåren.

Trots att de båda vann sina matcher, med Norén som imponerade i debuten och Stenson som återfann kemin med vapendragaren Justin Rose, bänkas svenskarna.

Den blågula duon samt Justin Rose och Thorbjørn Olesen kan ta sovmorgon.

Mycket talar dock för att vi kommer att återse våra båda svenskar under eftermiddagens foursome-spel.

Lördagens bästbollmatcher:

Rory McIlroy/Sergio García vs Brooks Koepka/Tony Finau.

Paul Casey/Tyrrell Hatton vs Dustin Johnson/Rickie Fowler.

Francesco Molinari/Tommy Fleetwood vs Tiger Woods/Patrick Reed.

Ian Poulter/Jon Rahm vs Justin Thomas/Jordan Spieth.

Tiger får chans på revansch

Med detta sagt behåller Thomas Björn Molinari/Fleetwood som vann båda sina matcher under fredagen. Paul Casey spelar också med Tyrrell Hatton, precis som under fredagsmorgonen då de föll på det sista hålet i en gastkramande duell med Justin Thomas och Jordan Spieth.

Vad gäller amerikanerna så får Tiger Woods och Patrick Reed chans på revansch mot Molinari/Reed. På fredagen var detta den enda bästbollmatchen som USA förlorade.

Man behåller paren Dustin Johnson/Rickie Fowler och Justin Thomas/Jordan Spieth som båda spelade 36 hål tillsammans under fredagen.

