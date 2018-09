Ryder Cup: Stämningen på första tee, buandet och drömstarten

Ryder Cup är igång äntligen igång.

Stämningen på första tee var elektrisk, Patrick Reed buades ut och Justin Rose gav Europa en drömstart.

42 procent av biljetterna har sålts till fransmän.

Under inledningen av Ryder Cup märks det.

Jämfört med matchen på Gleneagles för fyra år sedan var atmosfären inte alls densamma.

Mycket av den där speciella Ryder Cup-känslan där tusentals människor blir så tysta att du kan hör an knappnål falla försvann då man plockat in en speaker som skulle få fart på publiken.

Ingen ville ha honom där.

Det blev totalt fiasko och istället tog Europas Ryder Cup-ikon Ian Poulter så småningom över, och räddade situationen.

Och till slut fick vi den där elektriska stämningen som det alltid blir vid första tee i Ryder Cup.

Men det går inte att komma ifrån.

Efter Evian Championship sa man från tävlingsvärdens håll att man i Frankrike inte har golf i blodet på samma sätt som i exempelvis Skottland.

Kanske hade de rätt.

Drömstart för Europa

I första matchen mötte Justin Rose och Jon Rahm amerikanernas Brooks Koepka och Tony Finau.

Finau hade nerverna utanpå tröjan och slog nästan i vattnet till vänster med sitt första slag någonsin i Ryder Cup.

Justin Rose visade varför han under många år varit en stöttepelare i det europeiska laget, satte upp inspelet nära hål och rullade i putten för biride.

Europa var 1 upp!

En drömstart!

Noterbart var att Patrick Reeds dust med den europeiska publiken fortsätter. På Gleneagles hyschade han dem och det gjorde han på nytt under fredagens inspelsvarv.

Som svar buades han ut under fredagskvällens invigning och han fick möta nya burop på ettans tee.

Kanske påverkade det Reed. Europa tog ledningen redan på ettan även i den matchen.

LÄS MER: Patrick Reed – mest hatad i Ryder Cup

Ingen av våra två svenskar Alex Norén och Henrik Stenson spelar under förmiddagen.

Så här spelas morgonens bästboll-matcher.

08.10: Justin Rose/Jon Rahm mot Brooks Koepka/Tony Finau.

08.25: Rory McIlroy/Thorbjørn Olesen mot Dustin Johnson/Rickie Fowler

08.40: Paul Casey/Tyrrell Hatton mot Jordan Spieth/Justin Thomas

08.55: Francesco Molinari/Tommy Fleetwood motPatrick Reed/Tiger Woods

