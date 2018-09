Ryder Cup: Nu får båda svenskarna chansen

Efter en tuff europeisk start på matchen får både Henrik Stenson och Alex Norén spela under eftermiddagens foursome-matcher.

Här är de olika paren:

Match 1: Stenson/Rose vs Johnson/Fowler

Match 2: McIlroy/Poulter vs Watson/Simpson

Match 3: Garcia/Noren vs Mickelson/DeChambeau

Match 4: Molinari/Fleetwood vs Thomas/Spieth

Noterbart är att Molinari/Fleetwood får nytt förtroende – de spelade tillsammans även under förmiddagen.

Tiger Woods får vila upp sig till morgondagen.

Båda svenskarna bänkades under förmiddagens bästboll-spel.

Efter beskedet att inte spela svenskarna under förmiddagen sa kapten Thomas Björn – som kritiserades för att utelämna Stenson så här:

– Det har inget överhuvudtaget att göra med hans armbågsskada, säger Björn.

– Henrik är en spelare som du kan använda fem, fyra, tre eller två gånger. Och även om han bara spelar en match kommer han att ställa upp och göra sitt bästa. Han är ingen kille som kommer att se på dig och undra ”vad sysslar du med?”. Han är en kille som gör vad som är bäst för laget och en kille som är fantastisk att ha i omklädningsrummet.

För Stensons del så paras han ihop med Justin Rose. Stenson och Rose skördade stor framgång när Europa segrade på Gleneagles för fyra år sedan. De matchades även tillsammans på Hazeltine 2016, men hade det då tuffare.

