Ryder Cup: ”Den här veckan är vi fiender”

Ryder Cup är inte vilken golftävling som helst.

Det är den mest prestigefulla lagtävlingen mellan två eviga rivaler.

– En vecka, vartannat år är, är de inte mina vänner. Då är de mina fiender, säger Rory McIlroy.

Nordirländaren Rory McIlroy är Europas stora fixstjärna. 29-åringen är också en av de mest erfarna och gör på Le Golf National sitt femte Ryder Cup.

Nu ska han leda Europa i jakten på revansch efter den amerikanska krossen på Hazeltine för två år sedan (17-11), och han är inte rädd för att lämna Paris med ”smutsiga händer”.

– I Ryder Cup så måste du vara i ett sinnestillstånd där du genuint ogillar din motståndare, men det gäller bara den här veckan, säger Rory och framhåller sedan att han är nära vän med många av amerikanerna.

– Vi spelar med varandra varje vecka och bor väldigt nära varandra. Jag måste säga att jag tycker gott om dem alla. Men just den här veckan är de inte mina vänner, och jag vill verkligen spöa skiten ur dem.

Ärkerivaler som vill mötas igen

Just McIlroy har de senaste åren ofta stått i händelsernas centrum när det kommer till Ryder Cup och senast på Hazeltine spelade han en riktig hatmatch, där det också bjöds på underbart spel, mot USA:s kanske kaxigaste spelare Patrick Reed.

Då vann Reed på det sista hålet, och nästa gång de båda skulle komma att duellera var under den sista rundan av US Masters i våras då de båda gick i ledarboll.

På nytt drog Reed det längsta strået.

McIlroy hoppas inte bara på revansch för Europa utan också en personlig revansch.

– Jag ser framemot utmaningen. Förra gången kände jag inte bara att jag var det amerikanska lagets måltavla, utan även en måltavla för deras fans. Men det är en situation som inte ogillar, tvärtom faktiskt.

Patrick Reed – eller Captain America som han också kallas – har gjort sig känd som Europas hatobjekt nummer 1. På Gleneagles för fyra år sedan hyschade han publiken och även för två år sedan lyckades han irritera Europa.

– Vi sporras av att deras fans gillar Patrick Reed och hur han springer runt på banan skrikandes och fistpumpandes likt en drogad gris, sa dåvarande kaptenen Darren Clarke för två år sedan.

Gjorde det tabubelagda – igen

På Le Golf National hyschade han redan under torsdagens träningsrunda på nytt den europeiska publiken.

– Det finns inget som kan krypa under skinnet på mig, det är en sak som är säker, säger Patrick Reed som ser framemot att känna adrenalinet pumpa på ett sådan där sätt som det bara kan göra inför det första slaget i Ryder Cup.

– När jag debuterade på Gleneagles sköt adrenalinet bara genom taket för mig. Sen såg jag mig omkring och det kändes som att luften bara sögs ut ur mina lungor.

– Jag träffade högt på klubban och bollen bara gick rakt upp i luften. Alla andra slog järnnior eller pitchingwedge in till ettans green, förutom jag. Jag slog järntrea.

– Det som slår en när man ställer sig på första tee i Ryder Cup är att ”shit, nu representerar jag mitt land, här är sjukt mycket människor och folk över hela världen ser det på tv”. Det är ett sådant ögonblick man aldrig glömmer.

