Lista: 7 Ryder Cup-bråk vi minns

Mrs Doubtfire

När: 1999

Var: Brookline

Resultat: USA

Kommentar: Med sin fina hörsel och sitt tydliga sätt att uttrycka sig har Colin Montgomerie alltid varit ett lätt offer för de amerikanska fansen – och på Brookline blev det 1999 för bra.

Det gick så långt att Montys pappa James till slut valde att lämna banan efter att en supporter skrikit ”you cunt” mitt i sonens sving.

Åskådaren blev utkastad efter att Monty pekat ut honom och sagt: ”First to go – if anyone else says that, they’ll go as well.”

Efter incidenten började de amerikanska fansen kalla honom för Mrs Doubtfire, ett smeknamn som fick Montgomerie att se rött.

Phil strör salt i såren

När: 2014

Var: Gleneagles

Resultat: Europa

Kommentar: De finns de som säger att man som lag både vinner och förlorar tillsammans. Phil Mickelson är inte en av dem…

Efter att USA åkt på stryk för fyra år sedan kastade han sin kapten Tom Watson under bussen, trots att de bara satt ett par decimetrar ifrån varandra.

Bland annat ifrågasatte han varför man gått ifrån det pool-system USA tidigare använt för att bättre lära känna sina spelpartners.

– Vi hade hittat ett bra sätt 2008 och jag vet inte varför vi gick ifrån det och varför vi inte går tillbaka, sa Mickelson och kallade dessutom Watsons ledarstil för militant.

Efter matchen på Gleneagles så tillsatte USA en ”taskforce” med ambitionen att stoppa den europeiska dominansen. Europa hade då vunnit sju av de åtta senaste matcherna.

Willetts bror ställer till det

När: 2016

Var: Hazeltine

Resultat: USA

Kommentar: Danny Willett var helt ur slag redan när han kom till Hazeltine, och det blev inte bättre av att hans bror Peter utryckte sina känslor för den amerikanska publiken i en kolumn på The Telegraphs hemsida.

Efter att Peter kallat fansen för tjocka, korkade, giriga och stillösa lät inte reaktionerna vänta på sig.

Danny förlorade alla sina tre matcher 2016.

