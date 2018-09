Ryder Cup: Captain America – matchens mest hatade spelare

Han kallas Captain America och har gjort sig känd för att hyscha publiken i de klassiska matcherna mellan Europa och USA.

Nu har amerikanernas Patrick Reed inlett en ny beef med Europa.

– Det finns inget som kan krypa under skinnet på mig, säger han inför hatmatchen på Le Golf National.

”Don’t fucking three-putt you fucking faggot”.

Så sa Patrick Reed under WGC-tävlingen i Shanghai för några år sedan.

Men det är bara en av alla skandaler som omsusat Masters-vinnaren från tidigare i år.

Reed har flera gånger röstats fram som PGA-tourens mest impopuläre spelare.

”Som en drogad gris”

När det kommer till Ryder Cup sträcker sig Patrick Reeds hatkärlek till de europeiska fansen tillbaka Gleneagles 2014 och en match mot svenske Henrik Stenson.

Efter att Stenson sänkt en lång putt sänkte Reed även sin och hyschade sedan mot publiken. Det buades vilt.

Två år senare upprepade sig händelsen i en match mot Rory McIlroy.

– Vi sporras av att deras fans gillar Patrick Reed och hur han springer runt på banan skrikandes och fistpumpandes likt en drogad gris, sa dåvarande kaptenen Darren Clarke för två år sedan.

Patrick Reed kanske inte är populär, men det råder ingen tvekan om att han höjer sig under press och trivs i tillställningar så som Ryder Cup.

Runt första tee på Le Golf National finns en stor läktare med plats för 7 000 personer.

På hålen 15-18 räknar man med att över 50 000 fans ska följa avgörandet.

Stämningen väntas vara elektrisk.

– Kan ni inte få hit fler? skojar Patrick Reed under sin presskonferens.

– När jag tittade på läktaren var det som att den bara fortsatte upp och upp och upp. Det kommer att vara så många människor där och en otrolig atmosfär.

Hur kommer det att påverka dig?

– Det finns inget som kan krypa under skinnet på mig, det är en sak som är säker. 2014 (senast matchen spelades i Europa) sjöng de fram och tillbaka mellan läktarna och jag tyckte att de var väldigt smarta och roliga. Fansen här känner till den sköra linjen mellan vad som är kul och att visa respekt, de går aldrig för långt.

– Det är något som jag uppskattar väldigt mycket utomlands, de kan skoja men gör det på ett respektfullt sätt.

”Adrenalinet sköt genom taket”

Under sin presskonferens inför årets Ryder Cup ombads Reed att minnas tillbaka på sitt första utslag på Gleneagles när han debuterade för fyra år sedan.

– Adrenalinet bara sköt genom taket för mig. Jag såg mig omkring och det kändes som att luften bara sögs ut ur mina lungor.

– Jag träffade högt på klubban och bollen bara gick rakt upp i luften. Alla andra slog järnnior eller pitchingwedge in till den greenen, förutom jag. Jag slog järntrea.

– Det som slår en när man ställer sig på första tee i Ryder Cup är att ”shit, nu representerar jag mitt land, här är sjukt mycket människor och folk över hela världen ser det på tv”. Det är ett sådant ögonblick man aldrig glömmer.

2014 slog Patrick Reed Henrik Stenson på det 18:e och sista hålet. 2016 spöade han Rory McIlroy i en minnesvärd duell på Hazeltine.

– Jag vill bara ta mig an Europas bästa spelare, avslutar Reed.

