Woods tämjde sin inre tiger – idrottshistoriens mäktigaste comeback

Det var inte bara seger nummer 80 på PGA-touren för Tiger Woods.

Det var inte heller bara den första på lite drygt fem år.

Med segern i Fedex Cup-finalen fullbordade Tiger Woods den kanske största idrottsliga comebacken alla kategorier – han gjorde det genom att återigen visa upp det psyke han en gång erövrade världen med.

Han var invalidiserad och rankad utanför topp 1000 i världen.

Nu är han en vinnare igen.

Givetvis är det stort.

Större än Muhammad Ali och Michael Jordan.

Tiger Woods hade gått igenom fyra ryggoperationer varav den sista innebar steloperation i ländryggen.

Att över huvudtaget tävla på den här nivån med en så pass sargad kropp borde vara omöjligt.

Men trots det fysiska fenomenet Woods förkroppsligar är återkomsten till världstoppen än mer imponerande ur ett mentalt perspektiv.

Genom hela sitt liv har Woods visat mental styrka. Det började redan när han som ung pojke lyckades sluta stamma. Hans första uppträdande i tv var också misslyckat, men kort senare var han tillbaka och vann hela USA:s hjärta.

Det var dock inget mot vad som komma skulle.

Han slog igenom 1997 och revolutionerade spelet med sin fysik. Han dominerade sedan spelet i 20 år.

Sedan briserade otrohetsskandalen och den kanske mest omskrivna personliga tragedin någonsin i idrottsvärlden.

Han hånades och gjordes narr av.

Det var början på vad som länge såg ut att bli en avgrundsdjup svacka, så djup att många trodde att Woods aldrig skulle komma tillbaka.

Hjälteglorian var borta och sponsorerna drog sig ur.

Woods vann visserligen ytterligare ett par tävlingar, men efter segern i WGC-Bridgestone Invitational skulle rubrikerna istället för fantastiska golfslag och fistpumps komma att handla om spasmer, smärta och ryggoperationer.

Lågvattenmärket blev när han kort efter sin senaste comeback somnade bakom ratten och arresterades vid sidan av en landsväg i Florida.

Det skulle visa att en cocktail av mediciner helt slagit ut honom.

Det var en tid då golfvärlden – inklusive Woods själv – tvivlande på om han någonsin skulle spela tävlingsgolf igen.

Att han skulle lyfta pokaler kom inte på tal.

Det var ju Tiger…

Men vi hade alla glömt en sak.

Det var ju Tiger Woods vi talade om.

Han som gång på gång gjort det omöjliga när det gällt som mest.

Och som inför årets final var den enda som vunnit Fedex Cup två gånger.

Under 2018 fick han med framskjutna placeringar i både British Open och PGA-mästerskapen idrottsvärlden att häpna och rubrikerna om den största comebacken någonsin har under månader inte slutat avlösa varandra.

I tourfinalen på East Lake Golf Club i Atlanta var det äntligen dags.

När han i par med Rory McIlroy slog ut på det första hålet så var det golfens två stora big guns de senaste årtiondena som skulle göra upp.

Men det blev ingen match.

Ettan utgör banans kanske mest nervkittlande utslag med en out of bounds-gräns som vaktar hela vänstersidan och för Woods som sedan comebacken haft problem med just sina utslag så skulle man kunna tro att han skulle darra på manschetten.

Då han inför rundan ledde med tre slag hade han dessutom allt att förlora.

Men Woods var redo.

Han tämjde sin inre tiger.

Han var iskall.

I motsats till tidigare under säsongen tog Woods inte längre i för kung och fosterland. Istället placerade han behärskat driven mitt på fairway.

En järnåtta och en putt senare var birdien ett faktum.

Han hade satt dagens ton.

En dos gammal medicin

För Rory McIlroys del kom söndagen att bli dagen då han på allvar fick se sin barndomsidol, han som satt standarden, återuppstå från det döda.

Som om att han inte gjort annat än att försvara ledningar de senaste åren satte Woods på autopiloten.

Saken var klar.

Woods var tillbaka.

Han hade krönt en makalös comeback med en seger i säsongens sista tävling.

Och han hade gett den yngre generationerna ett smakprov på vad som under två årtionden plågade konkurrenterna.

Frågan är om han också gett dem ett smakprov på vad som komma ska.

