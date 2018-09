Woods fenomenala avslutning – leder Fedex Cup-finalen

Tiger Woods avslutade den första rundan med en eagle och är efter 18 spelade hål i delad ledning av PGA-tourfinalen Tour Championship på East Lake i Atlanta.

– I början av året hoppades jag bara att jag skulle kunna spela golf igen och kämpa mig tillbaka till toppen. Nu har jag lyckats med det, säger Tiger Woods till Golf Channel.

Han har inte vunnit sedan 2013. Men nu kan det vara dags igen.

Efter en rundas spel på East Lake leder den tidigare världsettan tillsammans med Ryder Cup-kompisen Rickie Fowler.

De båda gick under torsdagen fem slag under par.

Första gången på fem år

För Woods del så är det den första gången sedan just 2013 som han kvalat in till tourfinalen i Atlanta.

Kanske var han också inledningsvis en smula nervös. Woods gjorde nämligen bogey på det första hålet innan han så småningom vaknade till liv med birides på hål fem och sex.

Inför 18:e var han tre slag under par.

Bara Rose före

Där lyckades han slå upp sitt andraslag på green från nästan 250 meter och satte sedan putten för eagle.

– Det här var mycket bättre än 62:an på Aronimink (där slutspelstävlingen BMW Championship avgjordes). I början av året hoppades jag bara att jag skulle kunna spela golf igen och kämpa mig tillbaka till toppen. Nu har jag lyckats med det. En vinst här skulle förgylla året, säger Tiger Woods till Golf Channel.

Om ställningen står sig hamnar Woods och Fowler tvåa respektive trea i Fedex Cup, bakom världsettan Justin Rose.

I finaltävlingen är Rose ett slag bakom ledarduon.

En seger skulle för Woods kunna innebära en ganska bra höst rent ekonomiskt. Om han både vinner Fedex Cup och Tour Championship skulle det betyda 13 färska miljoner dollar in på banken. Föreställ dig att han även vinner 9-miljonersmatchen han ska spela mot Phil Mickelson. Allt som allt betyder det att han kan tjäna närmre 200 miljoner svenska kronor – och det på ganska kort tid.

Det trodde man inte för ett år sedan.

Se ett sammandrag från första rundan nedan.

