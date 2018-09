Nästa år gör de upp om en halv miljard

PGA-tourens slutspel Fedex Cup kommer från och med nästa år att göras om.

Finaltävlingen ska bli mer spännande. Och vinnaren ska få ännu mer pengar.

– Marknadskrafterna styr, har Henrik Stenson tidigare sagt till SPORT-Expressen.

Samtidigt som nyheten var väntad slog den stora summan ned som en bomb när den presenterades på tisdagseftermiddagen.

Fedex Cup-slutspelet görs inte bara om.

Från och med nästa år kommer den totala prissumman i FedEx Cup att öka från 35 miljoner dollar till 60 miljoner, alltså till hela 534 miljoner svenska kronor.

Totalvinnaren får hela 133 miljoner kronor – en ökning med ungefär 30 miljoner.

Helt nytt finalupplägg

Även själva slutspelet kommer att se helt annorlunda ut jämfört med vad det gör i dag.

En slutspelstävling kommer att försvinna och fyra blir därmed tre och vem som vinner totalen kommer helt att baseras på resultatet i finaltävlingen Tour Championship på East Lake i Atlanta.

Och det är just i den här finalen de stora skillnaderna kommer att visa sig.

Det nya sättet att räkna på innebär att spelaren som leder FedEx Cup inför Tour Championship börjar tävlingen tio slag under par. De fyra spelarna närmast bakom honom är mellan åtta och fem under.

Spelarna på position 6-10 är fyra, 11-15 börjar på tre under, 16–20, två under, 21–25 ett under och spelarna rankade 26–30 börjar tävlingen på par.

Tack vare det nya systemet kommer samma spelare som vinner finalen på East Lake också vara totalsegraren.

– Så fort tourfinalen börjar ska alla fans, oavsett om man följt PGA Tour under året eller inte, snabbt förstå vad som händer och vad som är på spel, säger PGA Tour-chefen, Jay Monahan, i ett pressmeddelande.

Som om det inte räckte med de ovan nämnda 534 miljonerna kommer touren att dela ut en belöning till de spelare som inför de tre slutspelstävlingarna ligger topp 10 på totalställningen, Wyndham Rewards Top 10.

Dessa tio spelare får dela på 10 miljoner dollar, alltså 88,9 miljoner kronor.

Stenson: ”Marknadskrafterna som styr”

När Henrik Stenson vann Fedex Cup 2013 gav han i en intervju med SPORT-Expressen sin syn på de astronomiska prissummorna.

– Det är väldigt mycket pengar, men när det gäller golf brukar det uppmärksammas mer än i andra sporter. Jag vet inte hur många fotbollsspelare som tjänar mer än vad vi gör, men det betonas aldrig på samma sätt tycker jag.

– Vi har i allra högsta grad en prestationsrelaterad inkomst. Sitter du på ett kontrakt med en klubb kan du sitta på bänken i ett år, eller vara borta på grund av skada och ändå få en ganska bra lön. Spelar vi dåligt eller inte alls, tjänar vi ingenting.

– Jag kan förstå att folk tycker att det är galet mycket pengar, men man ska vara klar över att det inte bara gäller i golfen. Det är marknadskrafterna som styr. Det är inte spelarna som väljer prispengarna.

