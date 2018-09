Hedwall är tillbaka – tog första segern på sex år

Caroline Hedwall är en vinnare igen.

Efter att på söndagen ha gått hela nio slag under par vann Barsebäcksgolfaren sin första titel på Europatouren sedan 2012.

Caroline Hedwall satte banrekord med sina 62 slag och ledde i klubbhuset.

Svenskan som tog golfvärlden när hon vann samtliga sina matcher i Solheim Cup 2013 hade inte vunnit en internationell proffstävling sedan 2012.

Men nu fick hon alltså dra det längsta strået igen.

Under 2018 har mycket handlat om missade kvalgränser för Hedwall. Hela åtta gånger har hon missat cutten, bland annat i den senaste majorn British Open.

På Golf de Medoc inledde Caroline Hedwall den sista rundan med birdies på hål 1, 2, 6 och 7. Hon var fyra under par efter nio spelade hål.

De sista nio rullade hon i nya birides på 10, 11, 14, 15 och 17.

Då hon inte gjorde en enda bogey noterades hon för totalt 62 slag och -9 för dagen.

Allt som allt var Hedwall tolv under par och ledde.

Det främsta hotet om segern kom från danskan Nanna Koerstz Madsen som när hon spelat 14 hål låg lika med Hedwall. Madsen gjorde dock bogey på det 15:e hålet och när hon sedan tappade ytterligare ett slag på det 17:e hålet var saken klar.

Hedwall rolls in her 9th birdie of the day on the par-3 17th @GolfduMedoc & tees off on the 18th in the @LacosteLODF lead on -12. What a round this is! 🙌🏻 pic.twitter.com/dnrwukxcbR

— Ladies European Tour (@LETgolf) 9 september 2018