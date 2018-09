Positiva besked inför Ryder Cup

Alex Norén har tätkänning och Henrik Stenson säger att han är redo för fem matcher i Ryder Cup.

Det lämnas positiva besked under BMW Championship.

– Om jag blir vald i tre matcher, fem matcher eller två matcher är jag redo, säger Stenson till GolfWeek.

Efter den inledande succéronden med puttning som påminde om fornstora dagar levererade Tiger Woods på fredagen en betydligt svalare prestation. Woods som i onsdags fick ett Captain’s pick till Ryder Cup avslutade sin runda med två bogeys och hade totalt 33 puttar på sin väg till 70 slag (par).

Istället handlade den andra dagen först och främst om två Ryder Cup-aspiranter som förbisetts av USA:s kapten Jim Furyk.

Xander Schauffele följde upp sin 64-rond från torsdagen med 65 slag på fredagen. Han leder tävlingen på -13.

– Förväntningarna gick genom taket efter att jag vann Fedex Cup-finalen och blev rookie of the year i fjol. Jag har absolut inte haft något dåligt år, men det känns så bara för att jag inte har vunnit något, säger Schauffele.

– Jag har gett mig själv några bra chanser, och här är en till.

Tony Finau, som kanske är den spelare Furyk väger Schaufele emot när det kommer till USA:s sista Captain’s pick, gick under fredagen på fina 64 slag och är fem slag bakom när två rundor återstår.

”Kan inte göra 40 pullups nu heller”

För svensk del bjöds det också på ögongodis på Aronmink Golf Club, Pennsylvania.

Alex Norén avslutade sin rond med att sänka inspelet på nian för eagle och gick därmed till -10 totalt.

Men den största nyheten är kanske Stensons uttalande till GolfWeek.

Stenson har sedan veckan innan British Open dragits med en armbågsskada som både hindrat honom från att träna och prestera på topp.

Nu ska han dock vara tillräckligt frisk för att toppa formen lagom till Ryder Cup.

– Fitnessmässigt mår jag bra. Jag tror inte jag kan göra 40 pull-ups just nu men det kunde jag antagligen inte göra innan armbågsskadan heller, säger svensken.

Inför helgen ligger Stenson på en delad 31:a-plats, fem slag under par.

Se Noréns sänkta slag nedan.

Rätt många som visar Ryder Cup-form den här veckan.

Alex Norén är en av dem… https://t.co/E01CB8GN2Q — martin hardenberger (@mhardenberger) September 7, 2018

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger