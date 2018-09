Pieters nya utbrott – knäckte klubba över knät

Att golf kan vara ett frustrerande spel känner vi alla till.

Senast att erfara detta är den belgiske stjärnan Thomas Pieters.

På fredagen knäckte han sin putter över knät – och det var inte första gången han bröt en klubba. Your browser does not support iframes.

I ärlighetens namn är det väl bara Henrik Stenson som kan utmana Thomas Pieters när det kommer till spektakulära vredesutbrott.

Han kämpade på fredagen för att klara kvalgränsen i Omega European Masters. Belgaren hade nio slag på det 14:e hålet och då tröt tålamodet.

Pieters knäckte sin putter över låret.

Han missade så småningom kvalgränsen med fem slags marginal.

Sky Sports tweetade först ut en video av händelsen, men har sedan dess tagit bort den.

Tidigare i år bröt Pieters en järnklubba efter ett dåligt slag, den knäckte han över nacken.

Under British Open 2016 knäckte han en klubba som han sedan kastade in i en buske.

Och på French Open 2017 var det drivern som fick känna på belgarens heta temperament.

Varför jämförelsen med Henrik Stenson?

Han har också knäckt en del klubbor.

Nedan följer ett par exempel.

