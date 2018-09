USA:s Ryder Cup-val – självklara, fega och dåtid före framtid

Ja, fansen ville ha Tiger Woods.

Och ja, kanske är det rätt att ta ut Phil Mickelson.

Men när Jim Furyk presenterade sina kaptensval inför Ryder Cup var den första tanken som slog mig: ”Fan, vad fegt”.

Tiger Woods har imponerat på sistone. Han har varit uppe och huggit om segern i två majors – både PGA-mästerskapen och The Open Championship – och det är absolut inte fel att ge honom en plats i USA:s Ryder Cup-lag. Faktum är att han kanske till och med förtjänar den.

Phil Mickelson. Alla älskar Phil the thrill. Visst är det så att han också bör vara med i ett lag. Och ja, han har absolut spelat tillräckligt bra för att vara med i golfens mest prestigefulla match också i år.

Kanske är det till och med så att det hade känts som att något saknats om de två största profilerna golfen haft de senaste 25 åren uteblivit från Le Golf National om några veckor.

Men samtidigt kändes Jim Furyks val av Bryson DeChambeau både självklara och aningen tråkiga.

Det är lite som att fansen vill ha Woods och Mickelson och Furyk var rädd för kritiken.

Samtidigt har DeChambeau vunnit två tävlingar i rad och var för bra för att bortse ifrån.

Den cyniske säger att Ryder Cup är ett jippo och att det var därför som Furyk tog ut Mickelson och Woods.

Man kan se det ur en kommersiell synvinkel och prata biljetter.

Man kan också se det ur ett perspektiv att USA vill ha publikstödet de två ikonerna medför.

Själv vill jag se bästa möjliga golf och bästa möjliga tävling.

Jag vill att Europas 12 bästa spelare ska möta USA:s 12 bästa.

Jag säger inte heller att Phil och Tiger inte tillhör den skaran, men det jag säger är att en sådan som exempelvis Tony Finau förtjänade det minst lika mycket och vill man ha ett hållbart lag på sikt och bygga nya profiler inom sporten, då är det en sådan kille man ska satsa på.

Xander Schaufelle var ett annat namn.

Valen var givna, men Jim Furyks beslut att ta ut Tiger Woods och Phil Mickelson belyser trots allt den kanske största utmaningen golfsporten har just nu, kanske framförallt ur ett kommersiellt perspektiv.

Det tycks vara som att vi inte kan släppa taget om firma Woods/Mickelson.

Det finns yngre stjärnor i Rickie Fowler, Jordan Spieth, Rory McIlroy och Dustin Johnson med flera.

Strategen Francesco Molinari svarade för en prestation som borde vara oförglömlig (i en story där Woods för övrigt var delaktig) när han van The Open på Carnoustie.

Kraftpaketet Brooks Koepka PGA-mästerskapen efter att ha tagit hem US Open två år i rad.

Ändå är det Woods som lockar till rubriker.

För mig är det ganska tydligt att det är dags att skifta fokus.

Erfarenhet att vänta även från Europa

Jag gissar att även Thomas Björn kommer att satsa på ett äldre garde när han utser Europas fyra Captain’s picks under onsdagen.

Han har redan fem rookies i sitt lag och att Thorbjörn Olesen snuvade Ian Poulter den åttonde och sista platsen borde innebära att Björn kommer att vilja ha in erfarenhet i årets lag – något som bland annat gynnar Henrik Stenson.

Men jag hoppas att han tänker likt Annika Sörenstam.

Inför Solheim i fjol valde hon att satsa ungt och färskt i form av Madelene Sagström och Emily Pedersen.

Det blev visserligen förlust då, men hon byggde för framtiden och jag är ganska säker på att det kommer att bära frukt på sikt.

Oavsett vem Thomas Björn väljer på onsdagen kommer USA att på papperet ha ett bättre lag.

Kanske är jänkarna tydligare favoriter än någonsin tidigare.

Men vi vet också att Europa har en förmåga att forma fina lag, och är det något Mickelson och Woods konsekvent misslyckats med i sina karriärer så är det att vara en del av just lag.

Samtidigt finns det få saker som sporrar som att knäppa dessa två herrar på näsan.

Två herrar som dessutom både tycker om att bestämma och att uttrycka sina åsikter.

Hur hanterar Furyk det? Och hur påverkas gruppdynamiken?

Valet av Tiger Woods, Phil Mickelson och Bryson DeChambeau är logiska och väntade.

Det skulle gå att säga att de här spelarna fulländar ett redan rekordstarkt amerikanskt lag.

Men hur det påverkar resultatet, det är långt ifrån självskrivet.

Både i år och i framtiden.

