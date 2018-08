Olesen har ett ben i Paris

Han klättrade in bland de åtta tack vare fjärdeplatsen i Nordea Masters.

När Made in Denmark nu går av stapeln kan Thorbjörn Olesen säkra Ryder Cup-platsen på hemmaplan.

– Det är alltid lite extra press när vi spelar i Danmark, kanske ännu lite mer än vanligt den här gången, säger Olesen.

1997, 2002 och 2014 representerade Thomas Björn. Och 2008 kvalificerade sig Sören Hansen.

Men under de tio senaste åren har den skandinaviska närvaron i Ryder Cup kretsat kring svenskar snarare än danskar. Henrik Stenson Peter Hanson och Robert Karlsson har försvarat Europas färger.

I år är Alex Norén klar för laget medan Henrik Stenson tvingas förlita sig på ett wildcard.

Samtidigt talar mycket för att vi i Frankrike om knappt en månads tid åter kommer att ha en dansk i laget.

Efter The Northern Trust på PGA-touren förra helgen återstår nu bara Europatour-tävlingen Made in Denmark innan laget ska tas ut – och det gör det möjligt att spekulera kring olika scenarier inför avgörandet.

Det går inte att säga annat än att det ser bra ut för danske 28-åringen Thorbjörn Olesen.

Har en fot i Paris

Olesens förutsättningar är simpla. Han ligger efter helgens tävlingar på den fjärde och sista platsen när det kommer till världspoänglistan.

Fyra spelare tas ut enligt den listan, och fyra tas ut enligt Europatourens ranking.

Med detta sagt så kvalificerar han sig med säkerhet så länge han kommer bland de sju främsta i Europatourtävlingen som avgörs i Silkeborg på söndag.

Men lyckas han inte med detta så ställer han dörren på glänt för två spelare.

Båda engelsmännen Matthew Fitzpatrick och Eddie Pepperell kan knuffa ut Olesen från laget i fall de vinner tävlingen.

Fyra Captain’s picks

Men Made in Denmark är inte bara viktig när det kommer till att säkra platsen bland de åtta som direktkvalificerar sig för matchen.

Skulle Olesen missa platsen är det också sista chansen att påverka kaptenen, och tillika Olesens landsman, Thomas Björn i hans beslut gällande vilka fyra spelare han ska ta ut som wildcards.

När det kommer till de fyra platserna konkurrerar Olesen inte bara med Pepperell och Fitzpatrick utan även med spelare som Henrik Stenson, Paul Casey, Ian Poulter, Sergio Garcia och Rafa Cabrera-Bello.

Thomas Björn meddelar sina val den 5 september.

– Jag och mina vicekaptener tar hänsyn till alla faktorer och kommer efter det att göra de val vi anser är bäst för laget, säger Thomas Björn på en presskonferens inför Made in Denmark.

– Just nu har vi fem rookies i laget, det är många. De flesta av kandidaterna till kaptensvalen har spelat tidigare, därför kommer merparten av mina val att falla på erfarna spelare.

