Nordea Masters: Dagen då stjärnorna presenterade sig

Thorbjörn Olesen gick sina första nio hål på 29 slag.

Signalen var tydlig.

Jag kommer ha med det här att göra, grabbar.

Fredagen är långt ifrån över, men det går redan att slå fast att den andra speldagen av Nordea Masters var en dag då tävlingens två affischnamn satte ned foten.

Både danske Ryder Cup-aspiranten Thorbjörn Olesen och tidigare världsettan Martin Kaymer låg efter torsdagens spel och smög lite i vassen, men på fredagen var det mer av ”gasen i botten”.

Olesen som för närvarande ligger precis utanför en plats i Europas Ryder Cup-lag inledde sin runda på hål 10. Efter en birdie på tolvan gjorde han sedan fyra raka på hål 15-18 och vände på imponerande fem under par, 29 slag.

Han hade satt ned foten och bekräftat att han minsann var här som tävlingens bästa spelare.

”Hej, det är mig ni ska slå”.

Storspelet kom visserligen av sig en aning de sista nio hålen men efter två rundor är han totalt sex slag under par och halvvägs in i tävlingen kan vi konstatera att han är i en bra sits inför Nordea Masters andra hälft.

Kaymer ville inte vara sämre

Det andra stora affischnamnet ville inte vara sämre.

Tysken, som vunnit PGA-mästerskapen 2010 och både US Open The Players 2014, gjorde visserligen tre bogeys under fredagens spel. Men hela sju birdies innebar hans andra runda på tre slag under par och även han är halvvägs in tävlingen totalt -6.

De båda storstjärnorna spelade under eftermiddagen på torsdagen. Detta betydde att de då spelade under aningen tuffare förhållanden än de som gått på förmiddagen, detta då det under dagen blåste upp och blev ganska byigt.

På fredagen spelade de istället under förmiddagen och lyckades dra nytta av bättre förutsättningar.

– Jag är väldigt nöjd med hur jag spelade. Jag tycker att jag spelade kontrollerat hela dagen. Jag hade så många bra möjligheter att göra birdies och också en del eagles. Men vinden ser ut att avta så det blir nog en del birdies att ta igen i helgen, sa Olesen efter sin rond till TT.

Varken vår bäste svensk, Christofer Blomstrand som på torsdagen hade gått fem slag under par, eller ledaren Clément Sordet hade då inlett sina andrarundor.

Sannolikt lär firma Kaymer/Olesen ligga några slag från toppen, men det råder ingen tvekan om att de med 36 hål har försatt sig i precis den sits de är ute efter.

De är i högsta grad med i tävlingen och allt pekar på att de blir att räkna med när det blir nervöst och solen närmar sig horisonten på söndagseftermiddagen.

Snuvar Poulter på Ryder Cup-platsen?

Olesen spelar inte bara för segern i Nordea Masters. I potten ligger för hans del också en plats i kapten Thomas Björns Ryder Cup-lag. Efter Nordea Masters återstår bara två tävlingar innan gränsen dras för vilka åtta som följer med Björn till Le Golf National i september, och en framskjuten placering på Hills skulle innebära att Olesen går förbi engelsmannen och Ryder Cup-ikonen Ian Poulter på listan.

Olesen är sedan ledig när touren nästa vecka beger sig till Tjeckien. Om han kommer med i laget avgörs sannolikt sedan just i Danmark där Made in Denmark avgörs om två veckor.

Givetvis så finns det ju en chans att Olesen blir uttagen som ett Captain’s pick, men det ska trots allt bli spännande att se om vad Olesen har i bakhuvudet, och de facto att Thomas Björns är på plats på Hills Golf Club, påverkar utgången av vad som lär bli ett högdramatiskt avgörande.

